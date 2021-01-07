Трейлер: Энн Хэтэуэй и Чиветель Эджиофор переживают вместе самоизоляцию в фильме «Взаперти»

События фильма разворачиваются во времена пандемии коронавируса. Главные герои Линда и Пэкстон (Энн Хэтэуэй и Чиветель Эджиофор)вынуждены вместе жить до снятия ограничений, несмотря на расставание, закупаться продуктами и туалетной бумагой, а еще пить вино во время рабочих видеоконференций. Более того, в их планы входит ограбление знаменитого ювелирного магазина Harrods.

В киноленте также снялись Бен Стиллер, Бен Кингсли, Люси Бойнтон, Минди Кейлинг и Стивен Мерчант. Режиссер фильма — Даг Лайман, снявший «Грани будущего», «Мистера и миссис Смит» и «Идентификации Борна». Над сценарием работал Стивен Найт, известный по сериалам «Острые козырьки» и «Табу». Премьера фильма состоится 14 января 2021 года на HBO Max.