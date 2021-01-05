Вышел документальный фильм об онкологе Андрее Павленко, который умер год назад

В марте 2018 года один из лучших хирургов-онкологов страны Андрей Павленко узнал, что у него рак желудка агрессивной формы. Как онколог, Андрей понимал, что скорее всего умрет, но решил лечиться и запустить в России публичный медиапроект о том, как принять диагноз и бороться с онкологическими заболеваниями, что нужно делать и где искать помощь. Интервью, используемое в фильме — последнее для Павленко. Он дал его в ноябре 2019 года. Скончался Андрей Павленко 5 января 2020 года.