Вышел документальный фильм об онкологе Андрее Павленко, который умер год назад

В первую годовщину смерти петербургского хирурга-онколога Андрея Павленко выпустили документальный фильм-биографию «Жизнь человека. Последнее интервью». В ленте рассказывается о жизни врача, который боролся с раком на протяжении полутора лет.
Фильм доступен для просмотра на стриминговых сервисах more.tv, «КиноПоиск» и Okko. Картина стала финальной точкой документальной части проекта «Жизнь человека», который в течение трех лет создавался командой «Таких дел». Режиссером фильма выступил руководитель проекта Сергей Карпов, продюсером — учредитель фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский, а автор сценария — Галина Мосалова.
В марте 2018 года один из лучших хирургов-онкологов страны Андрей Павленко узнал, что у него рак желудка агрессивной формы. Как онколог, Андрей понимал, что скорее всего умрет, но решил лечиться и запустить в России публичный медиапроект о том, как принять диагноз и бороться с онкологическими заболеваниями, что нужно делать и где искать помощь. Интервью, используемое в фильме — последнее для Павленко. Он дал его в ноябре 2019 года. Скончался Андрей Павленко 5 января 2020 года.
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