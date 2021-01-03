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Серебренников анонсировал совместный с автором «Петровых в гриппе» проект «Силиконовая дура»

Художественный руководитель «Гоголь-центра» и режиссер Кирилл Серебренников рассказал в Instagram о том, что обсуждает с писателем Алексеем Сальниковым, автором романа «Петровы в гриппе», новый проект.

Режиссер отметил, что в этом году выходит экранизация «Петровых в гриппе». Также он заявил, что сейчас готовится новый совместный проект под названием «Силиконовая дура». Однако пока что подробностей нет.

Напомним, фильм «Петровы в гриппе» — экранизации романа писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».  Главные роли в картине исполнил Семен Серзин и Чулпан Хаматова. В киноленте также снялся Иван Дорн.

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