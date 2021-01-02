Умер актер, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия»

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Он окончил ГИТИС, а на последнем курсе ему предложили главную роль в «Человеке-амфибии». Именно эта кинолента Владимира Чеботарева принесла ему наибольшую известность. Всего артист снялся в более 30 фильмах, в числе которых «Дети Дон Кихота», «Криминальный талант», «Жизнь прошла мимо».