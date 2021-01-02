Умер актер, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия»

Народный артист РФ Владимир Коренев, который исполнил роль Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия», скончался из-за COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вдову актера Алевтина Коренева.
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Кадр из фильма «Человек-амфибия»
«Владимир Борисович скончался, у него был коронавирус, он и стал причиной смерти»,— сказала она. Дата и время прощания не уточняются. Артисту было 80 лет.
Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Он окончил ГИТИС, а на последнем курсе ему предложили главную роль в «Человеке-амфибии». Именно эта кинолента Владимира Чеботарева принесла ему наибольшую известность. Всего артист снялся в более 30 фильмах, в числе которых «Дети Дон Кихота», «Криминальный талант», «Жизнь прошла мимо».
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