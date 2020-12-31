«Вечерний Ургант» провел ироничный музыкальный фестиваль «CIAO, 2020!» — с выступлениями Монеточки, Little Big и Доры

Как пояснил в начале передачи ее ведущий Иван Ургант, из-за событий 2020-го года было принято решение не проводить обычный новогодний выпуск. «Чем заполнить зияющую брешь в эфире «Первого канала»? Мы подумали и поняли, что в этот год мы не ездили за границу, никто не приезжал к нам из-за рубежа. Наверное, стоит на секунду забыть, что мы разделены и вспомнить, что мы одна большая планета», — сказал он.