«Вечерний Ургант» провел ироничный музыкальный фестиваль «CIAO, 2020!» — с выступлениями Монеточки, Little Big и Доры

Новый выпуск «Вечернего Урганта» вышел в стиле ироничного музыкального фестиваля «CIAO, 2020!» — вместо традиционного новогоднего. Посмотрите, как российские артисты, блогеры и даже тиктокеры превратились в звезд итальянской эстрады!
Как пояснил в начале передачи ее ведущий Иван Ургант, из-за событий 2020-го года было принято решение не проводить обычный новогодний выпуск. «Чем заполнить зияющую брешь в эфире «Первого канала»? Мы подумали и поняли, что в этот год мы не ездили за границу, никто не приезжал к нам из-за рубежа. Наверное, стоит на секунду забыть, что мы разделены и вспомнить, что мы одна большая планета», — сказал он.
Свои хиты на итальянском языке исполнили Клава Кока & NILETTO, поп-певица Дора, юная звезда Tiktok Даня Милохин и Николай Басков и другие. Петербургская рейв-группа Little Big перепела песню «Mamma Maria». В финале выпуска выступили Монеточка, Витя Исаев и Иван Ургант.
А если новогоднее настроение до сих пор не появилось, предлагаем пересмотреть ироничный «Голубой Огонек» от «Вечернего Урганта» — переосмысление привычного всем формата новогодних шоу с серпантином, шампанским и звездами российской эстрады. Фрешмены года поют песни из 90-х, Данила Поперечный читает монолог Михаила Задорнова, а Little Big задушевно исполняют композицию группы «Любэ».
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