«2020, тебе конец!»: о чем новый псевдодокументальный фильм автора «Черного зеркала» для Netflix

Вообще, количество смешного здесь будто бы бралось из расчета на количество страшного за год, то есть шутками в «2020, тебе конец!» обстреливают чуть ли не каждые тридцать секунд. Под прицел попадают плакатные активисты (некоторые белые здесь кричат, что они тоже темнокожие), предприимчивые миллениалы (один из персонажей, потеряв работу на фоне пандемии, отправился зарабатывать лайф-коучингом и стримами) и даже «белая» американская киноакадемия, которая каким-то чудом в этом году отдала приз не таким традиционным сюжетам, как «Брачная история» Ноа Баумбаха или «1917» Сэма Мендеса, а корейским «Паразитам» Пона Чжун-хо.

Сатирический бэкграунд Брукера не просто срабатывает на ура, но еще и оказывается как никогда кстати. Если реальность «Черного зеркала» только наступает, то объект его нового фильма уже почти позади — мы его с трудом, но прошли. И без несерьезного отношения к произошедшему можно было б натурально сойти с ума. Ближе к концу «2020, тебе конец!» озвучивается очередной удачный панч: авторы этого мокьюментари в процессе подготовки будто бы обращались к Создателю, но «Всевышний был не доступен для комментариев». Мем, конечно, смешной, но ситуация страшная. 2020-й, вроде, таким богом забытым и оказался: отнял у многих силы и нервы, лишил многих удовольствий (например, блокбастеров в кинотеатрах), пошатнул финансовое положение. Вместе с тем, надежда на улучшение ситуации остается, ведь рано или поздно даже самая важная и недопустимая звезда на комментарий решается, вакцина поступает в общий доступ, а вечеринки возвращаются в ежедневники — то есть за черной полосой, как бы очевидно это ни было, следует белая. Стоит лишь подождать, настроиться на позитивные вайбы и расправить крылья в 2021-ом. С этой позицией, несмотря на всю свою ироничность, согласен и Чарли Брукер – не выключайте фильм на финальных титрах.