«2020, тебе конец!»: о чем новый псевдодокументальный фильм автора «Черного зеркала» для Netflix

На Netflix вышла псевдодокументальная драма «2020, тебе конец!». Вместе с фильмом британского комика Чарли Брукера («Черное зеркало», радиошоу So Wrong It’s Right), в котором снялись, например, Самюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу, Хью Грант и Кристин Милиоти, можно еще раз посмотреть на все кошмары, которыми нас наградил 2020-й. Журналист и сценарист Дмитрий Барченков рассказывает, почему на «2020, тебе конец!» необходимо обратить внимание.
В последние дни года в социальных сетях все чаще можно увидеть недвусмысленный хэштег #2020идина. И действительно, такого количества событий, минимально фрустрирующих, а чаще даже ломающих физическое и моральное состояние, не было ни в один год с начала века, а, по мнению некоторых, может и вовсе – со времен Второй мировой войны. В январе горела Австралия, и весь мир ждал Третью Мировую, в феврале коронавирус начал уже активное шествие по планете, дальше последовали локдаун и убийство Джорджа Флойда, повлекшее за собой волну протестов в США, восстания в российском Хабаровске и по всей Беларуси, а сегодня многие продолжают обсуждать отравление оппозиционного политика Алексея Навального – и это лишь несколько из огромной вереницы странностей 2020-ого.
Год, и правда, решил проверить всех нас на прочность, и прошли полосу препятствий не все: кто-то лишился публичного статуса (привет, cancel culture), кто-то поста в Белом Доме, а кто-то, к сожалению, жизни (количество смертей от вируса продолжает расти). И кому как не создателю «Черного зеркала» подводить итоги всех общемировых событий.
Часовые поминки по 2020-ому от Чарли Брукера «2020, тебе конец!», на первый взгляд, похожи на увесистый документальный телефильм — с экспертами, новостными сводками и хронологической драматургией (в ленте упоминаются почти все знаковые пункты). Но стоит лишь вслушаться в то, что говорят экранные герои, а также вглядеться в их лица, сразу станет понятным, что представлен 2020-й здесь под призмой главного постмодернистского оружия — иронии. Говорящие головы сыграли важнейшие американские комедийные артисты: Хью Грант, недавно блеснувший в смешных и стильных «Джентльменах» Гая Ричи, Самюэль Л. Джексон, Лиза Кудроу из «Друзей» и «Космических войск», звезда сериала «Как я встретил вашу маму» и фильма «Зависнуть в Палм-Спрингс» Кристин Милиоти и многие другие. Каждый из них безусловно талантливо надевает данную ему маску : будь то журналист-сноб, поехавшая головой консерваторка, не признающая существование Украины спикерша парламента или историк, который не может отличить реальность от сериала «Игра престолов» (хотя в этом году Земля, и правда, была чем-то похожа на Вестерос). Новостную повестку столь же иронично и при этом серьезно озвучивает закадровый голос (он принадлежит актеру Лоуренсу Фишборну). К каждому из ключевых событий создатели пишут веселящий панч.
Вообще, количество смешного здесь будто бы бралось из расчета на количество страшного за год, то есть шутками в «2020, тебе конец!» обстреливают чуть ли не каждые тридцать секунд. Под прицел попадают плакатные активисты (некоторые белые здесь кричат, что они тоже темнокожие), предприимчивые миллениалы (один из персонажей, потеряв работу на фоне пандемии, отправился зарабатывать лайф-коучингом и стримами) и даже «белая» американская киноакадемия, которая каким-то чудом в этом году отдала приз не таким традиционным сюжетам, как «Брачная история» Ноа Баумбаха или «1917» Сэма Мендеса, а корейским «Паразитам» Пона Чжун-хо.
Сатирический бэкграунд Брукера не просто срабатывает на ура, но еще и оказывается как никогда кстати. Если реальность «Черного зеркала» только наступает, то объект его нового фильма уже почти позади — мы его с трудом, но прошли. И без несерьезного отношения к произошедшему можно было б натурально сойти с ума. Ближе к концу «2020, тебе конец!» озвучивается очередной удачный панч: авторы этого мокьюментари в процессе подготовки будто бы обращались к Создателю, но «Всевышний был не доступен для комментариев». Мем, конечно, смешной, но ситуация страшная. 2020-й, вроде, таким богом забытым и оказался: отнял у многих силы и нервы, лишил многих удовольствий (например, блокбастеров в кинотеатрах), пошатнул финансовое положение. Вместе с тем, надежда на улучшение ситуации остается, ведь рано или поздно даже самая важная и недопустимая звезда на комментарий решается, вакцина поступает в общий доступ, а вечеринки возвращаются в ежедневники — то есть за черной полосой, как бы очевидно это ни было, следует белая. Стоит лишь подождать, настроиться на позитивные вайбы и расправить крылья в 2021-ом. С этой позицией, несмотря на всю свою ироничность, согласен и Чарли Брукер – не выключайте фильм на финальных титрах.
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