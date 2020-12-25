8 невероятно красивых фильмов про волков и оборотней

К выходу анимационного фильма «Легенда о волках» от создателей «Песни моря» и «Тайны Келлс» – Томма Мура и Росса Стюарта рассказываем, почему стоит посмотреть этот волшебный мультфильм, которому кинокритики пророчат номинацию на «Оскар». А так как впереди нас ждут долгие каникулы, вот подборка еще 7 самых ярких фильмов и анимации о волках и оборотнях, которые понравятся как детям, так и взрослым.
«Легенда о волках»
Во времена суеверий и магии юная Робин Гудфеллоу отправляется в Ирландию со своим отцом, чтобы уничтожить последнюю волчью стаю. Ее отец – уважаемый охотник, она – его ученица. Ослушавшись отца, упрямая Робин исследует запретные земли за городскими стенами, где знакомится с очень необычной девочкой Мейв. Та принадлежит к таинственному племени, которое, по слухам, может ночью превращаться в волков. Вместе с новой подругой Робин отправляется на поиски пропавшей матери Мейв и раскрывает секрет, который затягивает ее все дальше в заколдованный мир. Теперь девочка рискует сама превратиться в существо, которое ее отцу поручено уничтожить. Накал страстей совсем недетский, поэтому у этой невероятно трогательной и красивой ирландской сказки, вышедшей на Apple TV+, есть все шансы понравиться и взрослой аудитории. Ведь нам всем так хочется верить в сказки, особенно в такие непростые времена.
«Сумерки»
Кто из нас не знает историю любви слегка странноватой Бэллы Свон (Кристен Стюарт) и не менее загадочного Эдварда Каллена (Роберт Паттинсон)? Эта киносага надолго захватила умы и сердца зрителей, а первая часть собрала в прокате почти 394 миллиона долларов, став одним из самых успешных проектов своего времени. Последний эпизод «Сумерки: Сага. Рассвет – часть 2» вышел на экраны в ноябре 2012 года. Забавно, но картина получила 11 номинаций антипремии «Золотая Малина» и стала лауреатом в 7: «Худший фильм», «Худшая женская роль» (Кристен Стюарт), «Худшая мужская роль второго плана» (Тейлор Лотнер), «Худший режиссер» (Билл Кондон), «Худший ремейк, пародия или сиквел», «Худший экранный дуэт» (Маккензи Фой и Тейлор Лотнер), «Худший актерский ансамбль». Не смотря на столь грандиозный провал, картина собрала в прокате почти 830 миллионов долларов.
«Красная шапочка»
Всеми любимая детская сказка Шарля Перро предстает в довольно неожиданном готическом виде в триллере 2011 года с Амандой Сейфрид в главной роли. События фильма разворачиваются в небольшой деревушке, где на местных жителей наводит ужас оборотень. Как и полагается сказке, в ней есть красавица (ее зовут Валери), она безумно влюблена в дровосека и планирует с ним сбежать. Но все планы идут крахом, когда оборотень, убивает сестру Валери. Девушка открывает в себе сверхъестественные способности, которые местный охотник использует для уничтожения зверя.
«Принцесса Мононоке»
Полнометражный аниме-фильм Хаяо Миядзаки — сказка, основанная на фольклор с тончайшими материями, духами леса и проклятиями. События разворачиваются в эпоху, когда в Японии появилось первое огнестрельное оружие. Главные герои – проклятый молодой принц и Сан, она же Принцесса Мононоке, – девочка, которую вырастили волки. Магическому лесу, в котором она живет, грозит опасность, и Сан самоотверженно пытается его спасти. Фильм вышел в прокат в 1997 году, став самым успешным аниме на тот момент. Перебить его успех смогли только «Унесенные призраками» в 2003 году.
«Альфа»
Красивый и очень реалистичный фильм-приключение. События разворачиваются 20 тысяч лет назад. Вождь первобытного племени берет на охоту своего юного сына по имени Кеда. Ребенок срывается в пропасть, а племя идет дальше, решив, что он погиб. Тем временем, чудом уцелев, главный герой хочет вернуться домой. Ему предстоит невероятно сложный путь и встреча со стаей волков. Мальчик, очевидно, родившийся в рубахе, остается невредимым даже после столь опасной встречи. В этой схватке он ранит волка, за которым сам же потом и ухаживает. Это невероятно трогательная и местами драматичная история дружбы между человеком и зверем.
«Белый клык»
Еще одна трогательная история дружбы. Золотоискатель Джек спасает маленького полуволка. В какой-то момент они теряют друг друга, а Белый клык попадает в недобрые руки. Судьбе волка не позавидуешь, он проходит через жестокие собачьи бои, сталкивается с человеческой жестокостью, встречает много опасностей на пути, но, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Старые друзья снова найдут друг друга. Готовьте носовые платочки, они вам точно пригодятся во время просмотра.
«Путешествие Нэтти Ганн»
Это история девочки-подростка по имени Нэтти. Во времена Великой депрессии ее отец был вынужден отправиться на заработки, а дочь оставил под присмотром не самого радушного человека. Из-за недоброго к ней отношения девочка решает сбежать, чтобы найти своего отца. В своем непростом и опасном путешествии она встречает волка, который становится ее другом. Финал этой истории прекрасен и заставляет верить в добро и чудеса. Именно то, чего нам всем не хватает.
«Девушка и волки»
История о том, как один алчный чиновник решает открыть горнолыжный курорт и проложить железную дорогу к небольшой деревушке. Также в его коварные планы входит и уничтожение волков, так как те пугают местных жителей, а значит наведут ужас и на предполагаемых туристов. Но отважная девушка по имени Анжель, которая очень любит животных, всеми силами старается ему помешать.
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