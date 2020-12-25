8 невероятно красивых фильмов про волков и оборотней

«Легенда о волках»

Во времена суеверий и магии юная Робин Гудфеллоу отправляется в Ирландию со своим отцом, чтобы уничтожить последнюю волчью стаю. Ее отец – уважаемый охотник, она – его ученица. Ослушавшись отца, упрямая Робин исследует запретные земли за городскими стенами, где знакомится с очень необычной девочкой Мейв. Та принадлежит к таинственному племени, которое, по слухам, может ночью превращаться в волков. Вместе с новой подругой Робин отправляется на поиски пропавшей матери Мейв и раскрывает секрет, который затягивает ее все дальше в заколдованный мир. Теперь девочка рискует сама превратиться в существо, которое ее отцу поручено уничтожить. Накал страстей совсем недетский, поэтому у этой невероятно трогательной и красивой ирландской сказки, вышедшей на Apple TV+, есть все шансы понравиться и взрослой аудитории. Ведь нам всем так хочется верить в сказки, особенно в такие непростые времена.