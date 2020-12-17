Ларс фон Триер снимет третий сезон хоррор-сериала 90-х «Королевство»

Первые два сезона «Королевства» выходили с 1994 по 1997 год. Сериал должен был состоять из трех сезонов, однако Триеру так и не удалось его завершить — в том числе по причине смерти актеров Эрнста-Хуго Ярегора и Кирстен Рольфес, исполняющих главные роли. Как пишет Deadline, третий сезон сериала «Королевство» будет состоять из пять эпизодов. Премьера запланирована на 2022 год.

Действие сериала «Королевство» происходит в «Королевском Госпитале» Копенгагена. Больница расположена на старом болоте, где когда-то размещались резервуары с отбеливателем для стирки. В больнице происходят странные вещи — персонал чувствует присутствие призрака, один из профессоров сходит с ума из-за исследования раковых опухолей. В этом замешан дух девочки по имени Мэри — рожденная вне брака, она была убита в 1919 году своим отцом.

Подробности сюжета третьего сезона сериала «Королевство» пока не раскрываются. Известно, что в продолжении появятся как старые герои, так и новые. Финал будет исследовать нераскрытые истории о больнице. Производством займется студия Ларса фон Триера Zentropa. Вместе с режиссером сценарий к нему написал автор первых двух сезонов Нильс Версель.