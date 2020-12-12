Скончался актер Валентин Гафт

Сегодня, 12 декабря, умер советский и российский актер, театральный режиссер Валентин Гафт в возрасте 85 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его жену Ольгу Остроумову.
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Фото: Википедия
«Да, его не стало. Это сегодня произошло», — сообщила изданию супруга актера. Причина смерти пока неизвестна.
Валентин Гафт работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры, служил в труппе Московского театра «Современник» с 1969 года. Он снялся во многих советских фильмах, в том числе «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи» и другие.
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