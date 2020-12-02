Создатель «Черного зеркала» снимет псевдодокументальный фильм о 2020-ом с Хью Грантом в роли «неприятного старика»

Как пишет Deadline, герой Хью Гранта — историк, которого автор фильма якобы расспрашивает о том, что произошло в 2020 году. Единственная подробность проекта, которой делится Брукер — актер воплотит на экране образ «неприятного старика в парике».

Помимо псевдодокументального фильма, Брукер работает над еще несколькими крупными проектами. В них он хочет сделать упор на юмор и отойти от привычных пессимистичных сюжетов. «Я не уверен, что люди сейчас способны вынести истории о крахе общества», — считает сценарист.

«Черное зеркало» — антиутопичная антология о том, что с человечеством делает прогресс. В сериале отображается всеобщее беспокойство за современный мир. Каждая серия не связана с предыдущими ни сюжетом, ни актерами, ни временем и местом повествования. По словам Брукера, все сюжеты объединяет лишь сатира на тот образ жизни, что распространен в современном обществе.

Первые два сезона «Черного зеркала» были показаны на британском телеканале Channel 4 в декабре 2011 года и в феврале 2013 года. В сентябре 2015 года права на шоу приобрел стриминговый сервис Netflix, который заказал 12 эпизодов, разделенных на третий и четвертый сезоны. Премьера последнего на данный момент, пятого сезона сериала состоялась в июне 2019 года.