Умер актер, известный по роли Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

Британский актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звездные войны», скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщили в Twitter агентства Bowington Management, которое сотрудничало с актером.
It's with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world, to announce that our client DAVE PROWSE M.B.E. has passed away at the age of 85. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8— Bowington Management (@BowingtonM) November 29, 2020
«С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушел из жизни в возрасте 85 лет», — говорится в посте. Причины его смерти не уточняются.
Дэвид Проуз также снимался в «Заводном апельсине» Стэнли Кубрика, но наибольшую известность он приобрел после съемок в классической трилогии Джорджа Лукаса «Звездные войны» (1977–1983). При этом озвучивал его персонажа Джеймс Эрл Джонс. По мнению режиссера, у Дарта Вейдера должен быть «темный», глубокий голос, а Проуз обладал совсем не устрашающим западным акцентом, за что получил прозвище «Дарт Фермер».
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