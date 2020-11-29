Умер актер, известный по роли Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

«С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушел из жизни в возрасте 85 лет», — говорится в посте. Причины его смерти не уточняются.