Юлия Снигирь, Нико Тавадзе и Аглая Тарасова исполнят главные роли в триллере Ладо Кватания «Казнь»

По сюжету, в деле серийных убийств, которое расследовалось долгие 10 лет и было официально закрыто, появляется новое обстоятельство - выжившая жертва. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов вынужден срочно выехать на место, чтобы разобраться в ситуации, ведь именно он осудил невиновных по этому делу. Ему предстоит исправить свою ошибку. Но Исса и не подозревает, что на самом деле это приглашение на казнь. ⠀

Главные роли исполнят Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Евгений Ткачук, Аглая Тарасова. Режиссером выступил Ладо Кватания. За его плечами видеоработы для Oxxxymiron, Хаски и музыкальной группировки «Ленинград», а также рекламные кампании различных брендов.