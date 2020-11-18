Вышел трейлер полнометражного фильма «Том и Джерри». Противостояние кота и мыши — теперь в декорациях Нью-Йорка!

По сюжету, Джерри переезжает в самый дорогой и престижный отель Нью-Йорка, где совсем скоро состоится «свадьба века». Чтобы все прошло гладко, сотрудница отеля по имени Кайла (Хлоя Грейс Морец) нанимает Тома — кот должен раз и навсегда избавиться от шаловливого мышонка. Судя по трейлеру, ему это не совсем удается. Нетрудно догадаться — ведь Том безуспешно пытается покончить с Джерри вот уже 80 лет!

Главные роли в полнометражном фильме «Том и Джерри» исполнят актеры Хлоя Грейс Морец, Майкл Пенья, Роб Делани и Кен Жонг, а также по-прежнему нарисованные мышонок Джерри и кот Том. Российская премьера запланирована на 4 марта 2021 года.

«Том и Джерри» — серия короткометражных мультфильмов, созданная американскими аниматорами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой. Пилотный выпуск проекта «Кот получает пинка» вышел на экраны 20 марта 1940 года. Первый полнометражный мультфильм вышел на большие экраны в 1992 году — в нем главные герои были озвучены разговаривали на протяжении всей ленты.