«Друзья», «Содержанки» и спортивные каналы – что смотрят абоненты Мегафон ТВ?

В период самоизоляции петербужцы и жители Ленинградской области поставили рекорд среди абонентов Мегафон ТВ на Северо-Западе: с начала 2020 года общее число просмотров фильмов и сериалов составило более 4 миллионов. В топе сериалов первое место заняли «Друзья» и «Содержанки» - их в Петербурге посомтрели почти 300 тысяч раз. Чаще всего зрители онлайн-кинотеатра выбирали комедийные и драматические картины, причем 90% из них были зарубежными. Среди полнометражек лидируют детектив «Достать ножи», триллер «Джокер» и комедия «Джентельмены». Кроме того, пользователи сервиса стали чаще смотерть ТВ-каналы, включенные в Магафон ТВ. Благодаря возобновлению футбольного сезона после пандемии, а также проведению статусных матчей - финальной части Лиги Чемпионов и Лиги Европы, на первом месте в рейтинге оказались спортивные каналы «Матч» и «Матч Премьер».