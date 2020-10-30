Фестиваль Lendoc Film Festival пройдет в открытой киностудии «Лендок» с 10 по 18 ноября. Фильмом открытия станет документальная лента «Шаманы» — полнометражная работа Александра Федорова, которая детально исследует традиционные культуры Сибири. В основную программу фестиваля вошли фильмы Зазы Халваши «Намме» и Эдгара Багдасаряна «Эркен Кишер», которые выдвигались на премию «Оскар» от Грузии и Армении, участника PÖFF Манфреда Вайнокиви «В постели с писателем».

Также в рамках фестиваля пройдут показы «Преступного человека» Дмитрия Мамулии, «Боя Атбая» Адильхана Ержанова и «Здесь пахнет ладаном» о последних двух неделях работы дирижера Теодора Курентзиса в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Фильм представит режиссер Саша Крецан.

«Мы даем зрителю возможность совершить большое культурное путешествие по России и странам ближнего зарубежья. Что особенно актуально в столь непростой для всех год», — отмечает генеральный директор «Лендока» Алексей Тельнов. «Помимо знакомства с редким кино и новыми национальными течениями, мы хотим превратить Лендок из развлекательного кинотеатра в место, где кино действительно смотрят», — добавляет о фестивале программный директор Lendoc Film Festival Анастасия Ксенофонтова.