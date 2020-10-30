Культурный центр и открытая киностудия «Лендок» организует первый Международный фестиваль нового игрового и документального кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival. В программе покажут 19 фильмов из 7 стран — России, Казахстана, Киргизии, Армении, Грузии, Азербайджана, Эстонии. «Собака.ru» публикует полную программу фестиваля.
Редкие фильмы российского игрового и документального кино покажут в Петербурге рамках фестиваля Lendoc Film Festival
Фестиваль Lendoc Film Festival пройдет в открытой киностудии «Лендок» с 10 по 18 ноября. Фильмом открытия станет документальная лента «Шаманы» — полнометражная работа Александра Федорова, которая детально исследует традиционные культуры Сибири. В основную программу фестиваля вошли фильмы Зазы Халваши «Намме» и Эдгара Багдасаряна «Эркен Кишер», которые выдвигались на премию «Оскар» от Грузии и Армении, участника PÖFF Манфреда Вайнокиви «В постели с писателем».
Также в рамках фестиваля пройдут показы «Преступного человека» Дмитрия Мамулии, «Боя Атбая» Адильхана Ержанова и «Здесь пахнет ладаном» о последних двух неделях работы дирижера Теодора Курентзиса в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Фильм представит режиссер Саша Крецан.
«Мы даем зрителю возможность совершить большое культурное путешествие по России и странам ближнего зарубежья. Что особенно актуально в столь непростой для всех год», — отмечает генеральный директор «Лендока» Алексей Тельнов. «Помимо знакомства с редким кино и новыми национальными течениями, мы хотим превратить Лендок из развлекательного кинотеатра в место, где кино действительно смотрят», — добавляет о фестивале программный директор Lendoc Film Festival Анастасия Ксенофонтова.
Программа фестиваля
9 ноября, 19:30 – «Шаманы», 2020, реж. Александр Федоров, Россия (87 мин., документальный). Фильм представит режиссер Александр Федоров.
10 ноября, 18:00 – «Здесь пахнет ладаном», 2019, реж. Саша Крецан, Россия (64 мин., документальный). Фильм представит режиссер Саша Крецан.
10 ноября, 19:30 — «Деде», 2017, реж. Мариам Хачвани, Грузия, Хорватия, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Катар (97 мин., игровой)
11 ноября, 16:30 — «Chess pride», 2020, реж. Константин Атаманюк, Россия (40 мин., документальный)
12 ноября, 17:00 — «Наследие», 2018, реж. Заур Гасымлы, Азербайджан (120 мин., игровой)
13 ноября, 18:00 — «В постели с писателем», 2019, реж. Манфред Майнокиви, Эстония (63 мин., документальный)
13 ноября, 19:30 — «Бой Атбая», 2019, реж. Адильхан Ержанов, Казахстан (133 мин., игровой)
15 ноября, 12:00 — программа короткого метра:
«Далеко», 2019, реж. Айназ Турдуматова, Киргизия (16 мин., документальный)
«Подсолнух», 2019, реж. Чингыз Сулумбеков, Киргизия (21 мин., документальный)
«Соль», 2020, реж. Владимир Эйснер, Россия (38 мин., документальный)
15 ноября, 13:30 — «Ганнибал», 2018, реж. Иван Кривогорницын, Россия (65 мин., документальный)
15 ноября, 15:00 — «Эркен Кишер» («Долгая ночь»), 2019, реж. Эдгар Багдасарян, Армения (100 мин., игровой). Фильм был выдвинут Национальной киноакадемией Армении на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший международный полнометражный фильм».
15 ноября, 17:30 — «Вдох-выдох», 2019, реж. Дито Цинцадзе, Грузия, Россия, Швеция (90 мин., игровой)
16 ноября, 17:30 — «Завтра море», 2016, реж. Катерина Суворова, Казахстан, Германия (88 мин., документальный)
16 ноября, 19:30 — «Преступный человек», 2019, реж. Дмитрий Мамулия, Грузия, Россия (135 мин., игровой)
17 ноября, 19:30 — «Кулук хомус» («Проклятый варган»), 2019, реж. Петр Хики, Россия (80 мин., игровой)
18 ноября, 18:00 — «Под одним солнцем», 2018, реж. Джавид Таваккюл, Азербайджан (60 мин., документальный)
18 ноября, 19:30 — «Намме», 2017, реж. Заза Халваши, Грузия (91 мин., игровой). Фильм был выдвинут комиссией Национального киноцентра Грузии на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший международный полнометражный фильм».
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