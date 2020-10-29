От «Дорогие товарищи!» до «Курьера»: 25 лучших фильмов ноября

«Женщина, которая убежала» / Domangchin yeoja

В камерной драме о женщине, которая за пять лет брака ни на день не расставалась с мужем (ее играет Ким Мин-хи из «Служанки») кореец Хон Сан-су выступил и сценаристом, и продюсером, но приз на Берлинале получил все же за лучшую режиссеру.

С 5 ноября