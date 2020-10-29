Релизы в кинотеатрах стали такими же призрачными, как даты старта сериалов на нашем ТВ. Тем не менее «Собака.ru» выбрала 25 картин, которые, надеемся, выйдут в кино ноябре — от «Дорогие товарищи!» Кончаловского до «Вечного света» Ноэ.
От «Дорогие товарищи!» до «Курьера»: 25 лучших фильмов ноября
«Выбивая долги» / The Tax Collector
Криминальный боевик с Шайа ЛаБафом про противостояние жестоких коллекторов и босса наркокартеля, практикующего шаманизм. Снял фильм режиссер «Отряда самоубийц» и «Ярости» Дэвид Эйр.
С 4 ноября
«Подольские курсанты»
Попытка повторить коммерческий успех военных проектов и мифологизаций (вроде «Т-34») с патриотическим посылом, Сергеем Безруковым и средствами Минкульта и Фонда кино в основе бюджета.
С 4 ноября
«Кольская сверхглубокая»
Русский хоррор с позднесоветским акцентом. В основе как реальная история скважины «Кольская» (самое глубокое вторжение в земную кору – на 12 км), так и фантазийная — о монстрах, в ней обитающих.
С 4 ноября
«Побочный эффект»
Сценарист «Горько» и «Самого лучшего дня» Алексей Казаков дебютирует в режиссуре гипнотическим триллером про то, как опасно стирать что-то из своей памяти с Александрой Ревенко, Мариной Васильевой и Семеном Серзиным в касте.
С 4 ноября
«Женщина, которая убежала» / Domangchin yeoja
В камерной драме о женщине, которая за пять лет брака ни на день не расставалась с мужем (ее играет Ким Мин-хи из «Служанки») кореец Хон Сан-су выступил и сценаристом, и продюсером, но приз на Берлинале получил все же за лучшую режиссеру.
С 5 ноября
«Откуда ты родом?» / Mogul Mowgli
Рэперам положено не забывать свои корни, слышишь — поэтому герой Риза Ахмеда («Стрингер», «Неблагоприятные кварталы»), добившись первых успехов в Нью-Йорке, едет к своей пакистанской родне в Лондон, где начинает видеть галлюцинации из-за аутоиммунного заболевания.
С 5 ноября
«Сокровенный человек»
Мастер полудокументальных байопиков о литераторах Роман Либеров на этот раз снял картину об Андрее Платонове. Если самого этого факта мало, добавим что в игровых фрагментах участвуют Алина Насибуллина и Тимофей Трибунцев, а в саундтреке поет Николай Комягин из Shortparis.
С 5 ноября
«8 с половиной» / 8½
Пожалуй, лучший фильм про то, из какого сора растет кино можно увидеть на большом экране. Великую картину Федерико Феллини будут показывать на языке оригинала (итальянском) с русскими субтитрами.
С 12 ноября
«Опасный элемент» / Radioactive
Байопик Пьера и Марии Кюри с Сэмом Райли и Розамунд Пайк сняла знаменитая художница-комиксистка Маржан Сатрапи. Ее главную книгу «Персеполис», кстати, можно купить в отличном петербургском издательстве графических романов «Бумкнига».
С 12 ноября
«Цой»
Фильм Алексея Учителя по мотивам биографии Виктора Цоя стал скандальным задолго до выхода. Тем интереснее увидеть, что же получилось в итоге. Напомним, в центре сюжета — история водителя автобуса, который был участником смертельного для лидера «Кино» ДТП. В главных ролях — Евгений Цыганов и Паулина Андреева. Также в картине используются документальные съемки Виктора Цоя (то есть его самого никто не играет).
С 12 ноября
«Еще по одной» / Druk
Друг и товарищ Ларса фон Триера Томас Винтерберг снял своего любимца Мадса Миккельсена в фильме-агитке про вред алкоголя. И ведь и не поспоришь.
С 12 ноября
«Дорогие товарищи!»
Главный претендент на выдвижение на «Оскар» от России — драма Андрея Кончаловского про расстрел мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962-м. За рифмы с современностью (и не только за них) картина получила спецприз жюри на Веницианском кинофестивале.
С 12 ноября
«Минамата» / Minamata
И еще один байопик ноября – Джонни Депп виртуозно вживается в роль фотографа Юджина Смита, снявшего поразивший мир докрепортаж об экологической катастрофе в японском городе Минимата.
С 19 ноября
«Ширли» / Shirley
Готический триллер-байопик из программы Берлинале об американской писательнице-классике Ширли Джексон (Элизабет Мосс), к которой университет подселяет молодого доцента и его жену.
С 19 ноября
«Вечный свет» / Lux Æterna
Ужасающе красивый видеоарт Гаспара Ноэ с участием блистательной Шарлотты Генсбур — признание в любви к музыке, кино и моде: фильм снять по заказу модного дома Yves Saint Laurent.
С 19 ноября
«Бег»
Режиссер не самого удачного сериала «Водоворот» Андрей Загидуллин снял мистический детектив с Полиной Максимовой и Евгением Романцовым про легкоатлета-экстрасенса.
С 19 ноября
«Преступный человек» / The Criminal Man
Худрук Московской школы нового кино Дмитрий Мамулия исследует границы вуайеризма, любопытства, невмешательства и опыта смотрения в драме о свидетеле убийства, который становится одержим увиденным преступлением.
С 19 ноября
«Афера по-голливудски» / The Comeback Trail
Комедийный боевик с Робертом Де Ниро, Морганом Фриманом, Томми Ли Джонсом, Эмилем Хиршем, Заком Браффом (и много кем еще) расскажет историю афериста-продюсера, задолжавшего крупную сумму мафиози.
С 19 ноября
«Человек из Подольска»
Киноадаптация пьесы Дмитрия Данилова об одном экзистенциальном допросе — дебют в кино театрального режиссера Семена Серзина. Главную роль «Человека из Подольска», который живет по инерции, играет музыкант Вадик Королев.
С 19 ноября
«Взаперти» / Run
Триллер про гиперопеку от автора «Поиска» Аниш Чаганти: юную Хлою мать (Сара Полсон) пичкает множеством таблеток, обучает на дому и бережет от любых внешных контактов. Девочка начинает подозревать, что тут что-то не так.
С 20 ноября
«Курьер»
Культовую драмеди Карена Шахназарова выпускают в повторный прокат. А значит будет шанс снова узнать, при каком давлении лучше всего клюет, подпеть «Траве у дома» и порефлексировать, о чем мечтало первое постсоветское поколение.
С 26 ноября
«На острие»
Спортивная драма Эдуарда Бордукова со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской. Лучшая саблистка мира Александра Покровская пытается выиграть олимпийское золото, но ей противостоит яркая и дерзкая 19-летняя дебютантка. Релиз фильма несколько раз переносили из-за коронавируса и, кажется, могут снова.
С 26 ноября
«Питер Пэн и Алиса в стране чудес» / Come Away
Хоррор-сказка со странно локализованным на русском языке названием расскажет, что Алиса и Питер Пэн на самом деле брат и сестра с посттравматическим синдромом побега от реальности, а их мать (Анджелина Джоли) страдает от безумия своих детей.
С 26 ноября
«Фассбиндер» / Enfant Terrible
Баойпик великого бунтаря, режиссера Райнера Вернера Фассбиндера (не путать Фассбендером). Автор картины Оскар Релер внимательно прослеживает его путь сквозь тернии если не к звездам, то к культовому статусу.
С 26 ноября
«Искусственный интеллект» / Superintelligence
Будет ли все же релиз в ноябре – сомнительно, но мы все равно ждем комедийный боевик с Мелиссой Маккарти и Джеймсом Корденом про искусственный интеллект, который будет решать, уничтожать ли человечество. В США уже решено выпустить картину лишь на платформе HBO Max.
С 26 ноября
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