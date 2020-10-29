Николь Кидман рассказала о подготовке к съемкам третьего сезона сериала «Большая маленькая ложь»

Лиана Мориарти, автор романа «Большая маленькая ложь», сюжет которого экранизирован в одноименном сериале, уже работает над продолжением. Новая книга и ляжет в основу третьего сезона шоу от HBO. «Мы работаем над новым сезоном, потому что женщины хотят продолжения», — отметила Кидман в интервью для подкаста Jam Nation на iHeart Radio.

Первый сезон сериала «Большая маленькая ложь» вышел в феврале 2017 года. По сюжету сериала, на благотворительном балу в школе происходит убийство, однако имя жертвы неизвестно. История о нескольких месяцах, предшествовавших происшествию — рассказ о пяти семьях, чьи дети ходят в один класс. Все эти семьи загадочным образом связаны с убийством.

Премьера второго сезона состоялась в июле 2019 года. Главные роли в сериале исполнили Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Александр Скарсгард, Адам Скотт, Зои Кравиц и другие.