«Союзмультфильм» снимет мультсериал об инопланетянах, которые научат землян жить экологично

Над производством нового мультсериала «Союзмультфильм» будет работать совместно с зарубежной группой компаний Toonz Entertaiment Pte. Ltd. Договор студии уже заключили — в ходе международного каннского рынка MIPTV-2020. По словам председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, совместный проект станет важным этапом в развитии киностудии, которая ставит своей «стратегической целью выход на международный рынок».

Авторами мультсериала «Инопланетяне в моем рюкзаке» выступят Джеймс Дрисколл и Роберт Ли. Планируется выпустить 52 эпизода по 11 минут каждый. Производство предполагается начать в конце 2020 года, первый эпизод можно будет увидеть уже в 2021 году.

«Работа c Toonz — важный этап в развитии «Союзмультфильма», который ставит своей стратегической целью выход на международный рынок. Наши компании обладают мощным креативным потенциалом, а Toonz помимо этого — безусловным опытом в мировом продвижении проектов. И, конечно же, определяющим моментом этого сотрудничества стали те ценности, которые транслирует мультсериал: анимация — лучший способ рассказать детям простым языком о сложных вещах», — заявила Слащева.