Вышел трейлер фильма Гаспара Ноэ «Вечный свет» с Шарлоттой Генсбур в главной роли

«Фильм — посвящение кинематографу, моде и современной музыке. Гипнотическое путешествие длиной в один съемочный день по декорациям причудливого фильма, в котором актрисы сталкиваются с собственными демонами и жертвами моды», — говорится в синопсисе.

«Вечный свет» — французский драматический фильм 2019 года, снятый Гаспаром Ноэ. Премьера ленты состоялась в рамках внеконкурсной программы 72-го Каннского международного кинофестиваля. Главные роли в картине исполнили Шарлотта Генсбур, Беатрис Даль, Мика Арганараз, Карл Глусман и Эбби Ли, сыгравшие самих себя.

В российский прокат драма «Вечный свет» выйдет 19 ноября 2020 года.