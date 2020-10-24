Ученые выяснили, какой фильм самый страшный в истории. Они следили за сердцебиением зрителей

Всего в эксперименте участвовали 50 человек разного возраста. Испытуемым пришлось в общей сложности провести около 120 часов за просмотром 50 фильмов ужасов, которые были высоко оценены кинокритиками. При этом ученые следили за сердцебиением волонтеров и фиксировали разницу во время просмотра спокойных и напряженных сцен. На основании полученных данных ученые представили рейтинг самых страшных хорроров.

Первое место досталось фильму «Синистер» 2012 года, при просмотре которого пульс зрителей поднимался в среднем до 86 ударов в минуту. Это на 32% выше показателей, которые наблюдаются в расслабленном состоянии (65 ударов в минуту). На втором месте расположился «Астрал» 2010 года. Одна страшная сцена фильма так впечатлила зрителя, что его пульс подскочил до 133 ударов в минуту, однако среднее значение все же составило 86 ударов в минуту. Вот полный список:

1. «Синистер»

2. «Астрал»

3. «Заклятие»

4.«Реинкарнация»

5. «Паранормальное явление»

6. «Оно» (It Follows)

7. «Заклятие 2»

8. «Бабадук»

9. «Спуск»

10. «Визит»

11. «Звонок»

12. «Тихое место»

13. «Кошмар на улице Вязов»

14. «Хеллоуин»

15. «Техасская резня бензопилой»

16. «28 дней спустя»

17. «Изгоняющий дьявола»

18. «Тишина»

19. «Оно»

20. «Крик»

21. «Проклятие»

22. «Ведьма»

23. «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света»

24. «Чужой»

25. «Нечто»

26. «Полтергейст»

27. «Проклятие Аннабель»

28. «Пятница, 13-е»

29. «Приют»

30. «Мрачные небеса»

31. «Волчья яма»

32. «Омен»

33. «Сияние»

34. «Прочь»

35. «Кинопроба»