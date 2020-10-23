Disney снимет хип-хоп-мюзикл о Золушке и кроссовках. В ролях четырехкратный чемпион NBA Джон Салли и звезда «Оно» Чоузен Джейкобс

Главные роли в новом проекте Disney исполнят Лекси Андервуд, звезда «Оно» Чоузен Джейкобс и четырехкратный чемпион NBA Джон Салли. По сюжету, начинающий дизайнер кроссовок из Квинса Эль (Джейкобс) работает продавцом в обувном магазине, который когда-то принадлежал его матери.

Эль скрывает свой талант от злого отчима и двух подлых сводных братьев, которые топчут любую возможность, появляющуюся на его пути. Когда Эль встречает Киру Кинг (Андервуд), дочь легендарной звезды баскетбола и спортивного магната Дариуса Кинга (Салли), между ними проскакивает искра, объединяющая их общий интерес к кроссовкам.

«Получив небольшой толчок от своего лучшего друга и немного магии Крестного отца, Эль находит смелость использовать свой талант, чтобы осуществить свою мечту и стать «законным» дизайнером кроссовок в индустрии», — говорится в синопсисе.

«Sneakerella привносит яркий, современный подход в любимую историю, предполагая, что магия — это результат тяжелой работы и решимости, который есть у каждого из нас. Уникальное видение Лиз Аллен, удивительная химия Лекси и Чоузена, невероятная музыка и бросающая вызов гравитации хореография оживят этот фильм и вдохновят зрителей всех возрастов», — заявил вице-президент Original Movies Disney Channel Лорен Кисилевски.