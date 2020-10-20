Почему не выйдет еще одна часть «Назад в будущее»? Объяснил сценарист трилогии Боб Гейл

«В рамках этой трилогии мы рассказали завершенную историю. Если бы мы вернулись и сделали еще одну часть, у нас был бы Майкл Джей Фокс, которому в следующем году исполнится 60, и у него болезнь Паркинсона. Хотим ли мы увидеть 60-летнего Марти МакФлая с болезнью Паркинсона? Хотели ли мы увидеть его в 50 лет с тем же недугом? Я бы сказал: «Нет, вы этого не хотите». И никто не захочет смотреть «Назад в будущее» без Майкла Джей Фокса», — рассказал Гейл в интервью Collider.

Уже снято множество сиквелов, которым не следовало бы выходить вовсе, считает Гейл. В пример он приводит один из фильмов по вселенной «Звездных войн». «Зрители говорят: а, ну, «Скрытая угроза» — моя жизнь, может, была бы лучше, если бы я ее никогда не видел. Существует много таких лишних сиквелов. Мы не хотели быть теми, кто снял фильм просто ради денег. Universal говорит нам: «Ребята, вы бы заработали кучу денег». Но мы такие: «Ну, мы уже заработали много денег на этих фильмах, и нам они нравятся такими, какие они есть», — добавил сценарист.

Американский сценарист и продюсер Боб Гейл познакомился с Робертом Земекисом в киношколе Университета Южной Калифорнии. Гейл стремился писать, в то время как Земекис — управлять творческим процессом. После окончания киношколы они сделали попытку снять совместный фильм Bordello of Blood, однако он не стал успешным. Работать над «Назад в будущее» сценарист и режиссер начали в 1980 году, премьера фильма состоялась в 1985 году. Позже, в 1989 и 1990-х вышли вторая и третья части трилогии. Первая удостоилась «Оскара» за лучший звуковой монтаж, премий «Хьюго» за лучшую постановку и «Сатурн» за лучший фантастический фильм.