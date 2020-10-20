Скончалась актриса и мать Федора Бондарчука Ирина Скобцева

Ирина Константиновна Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле в семье научного сотрудника Главного управления метеослужбы Константина Алексеевича и архивного работника Юлии Николаевны Скобцевых. Окончила среднюю школу и поступила на искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. В годы учебы играла в студенческом театре. По окончании университета поступила в Школу-студию МХАТ на курс Александра Карева.

Скобцева дебютировала в кино в 1955 году — в фильме Сергея Юткевича «Отелло». За исполнение роли Дездемоны в 1956 году актриса была удостоена звания «Мисс шарм Каннского кинофестиваля». За все время снялась в более чем 80 фильмах и телесериалах — в том числе «Сережа», «Я шагаю по Москве», «Зигзаг удачи», «Они сражались за Родину», «Любовь земная», «Война и мир» и других. Вдова режиссера Сергея Бондарчука, мать Федора Бондарчука.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Ирины Константиновны Скобцевой.