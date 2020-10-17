89-летний режиссер Жан-Люк Годар собирается снять новый фильм

Он опубликовал снимок, намекающий на то, что Араньо сейчас занят поиском подходящего оборудования для съемок. Как написал Араньо, «сами знаете кому» нужен объектив, пленка и другие аксессуары для камеры Arriflex 235. Других подробностей о предстоящем фильме пока что нет.