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89-летний режиссер Жан-Люк Годар собирается снять новый фильм

Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар, известный по фильмам «На последнем дыхании», «Мужское-женское» и «Жить своей жизнью»,  начал подготовку к съемкам новой киноленты. Об этом сообщил продюсер и постановщик Фабрис Араньо в социальной сети Facebook.

  • Автор: Gary Stevens - Jean-Luc Godard at Berkeley/ Википедия

Он опубликовал снимок, намекающий на то, что Араньо сейчас занят поиском подходящего оборудования для съемок. Как написал Араньо,  «сами знаете кому» нужен объектив, пленка и другие аксессуары для камеры Arriflex 235. Других подробностей о предстоящем фильме пока что нет.

Напомним, в этому году кинорежиссеру исполнится 90 лет. С 1954 года Годар снял 75 фильмов, а его последняя работа «Книга образов» вышла в 2018-м. Его фильмы 1960-х годов оказали революционное влияние на мировое киноискусство.

Сабина Алиева,
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