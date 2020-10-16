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Посмотрите первый трейлер к российскому сериалу «Пищеблок» — с вампирами в пионерском лагере, медляками и первой влюбленностью

«КиноПоиск HD» показал первый трейлер к российскому сериалу «Пищеблок». Он снят по мотивам одноименного романа российского писателя Алексея Иванова, которого называют «русским Стивеном Кингом». 

События происходят в детском пионерском лагере во времена Советского Союза: один из пионеров обнаруживает, что среди отдыхающих подростков находятся вампиры. Бороться с нечистью решились Валерка и вожатый Игорь. Параллельно с этим герои влюбляются, впервые танцуют медляк на дискотеке и заводят друзей. Выход сериала «Пищеблок» запланирован на лето 2021 года.

Сабина Алиева,
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