События происходят в детском пионерском лагере во времена Советского Союза: один из пионеров обнаруживает, что среди отдыхающих подростков находятся вампиры. Бороться с нечистью решились Валерка и вожатый Игорь. Параллельно с этим герои влюбляются, впервые танцуют медляк на дискотеке и заводят друзей. Выход сериала «Пищеблок» запланирован на лето 2021 года.