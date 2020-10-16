«КиноПоиск HD» показал первый трейлер к российскому сериалу «Пищеблок». Он снят по мотивам одноименного романа российского писателя Алексея Иванова, которого называют «русским Стивеном Кингом».
Посмотрите первый трейлер к российскому сериалу «Пищеблок» — с вампирами в пионерском лагере, медляками и первой влюбленностью
События происходят в детском пионерском лагере во времена Советского Союза: один из пионеров обнаруживает, что среди отдыхающих подростков находятся вампиры. Бороться с нечистью решились Валерка и вожатый Игорь. Параллельно с этим герои влюбляются, впервые танцуют медляк на дискотеке и заводят друзей. Выход сериала «Пищеблок» запланирован на лето 2021 года.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.