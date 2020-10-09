В восьмой раз Петербург принимает фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В этом году в региональную версию московского Beat Film Festival вошли только хиты — драма заката карьеры Трумена Капоте на фоне безумных ночей в «Студии 54», история интернет-мема лягушонка Пепе, фильм-участник официальной программы Каннского кинофестиваля о эволюции голливудского саунд-дизайна и другие ленты.
Драма Трумена Капоте, история лягушонка Пепе и искусство звука в кино: в Петербурге пройдет фестиваль Beat Weekend-2020
В этом году в петербургских кинотеатрах «Аврора» и «Формула кино Галерея» Beat Weekend представит фильмы о людях и явлениях, которые повлияли и продолжают влиять на современную культуру. «В погоне за Бэнкси» — одновременно попытка написать портрет самого загадочного уличного художника и расследование от режиссеров Аурелия Рувье и Шеймаса Хэйли. «Марта Купер: история о граффити» — рассказ о знаменитой нью-йоркской женщине-фотографе, которая посвятила жизнь документации граффити.
Лента «Говорит Трумен Капоте» режиссера Эбса Берноу перенесет зрителей в Нью-Йорк светских балов и безумных ночей в «Студии 54», где разворачивается драма заката карьеры великого писателя, связанная с его неоконченным романом «Услышанные молитвы». А фильм «По волнам: Искусство звука в кино» объяснит все об эволюции голливудского саунд-дизайна — словами Дэвида Линча, Джорджа Лукаса, Стивена Спилберга, Кристофера Нолана и Софии Копполы.
Также в программе Beat Weekend-2020 признание Канье Уэста, Фаррелла Уильямса, Вирджил Абло и других в любви легендарному концептору «Colette, любовь моя», фильм об эксцентричном мире нью-йоркских букинистов и коллекционеров антикварных книг «Книготорговцы» и документальная картина «Ништяк, браток» — посвящение интернет-мему лягушонку Пепе. Создатель персонажа, художник Мэтт Фьюри пытается понять, почему Пепе стал символом ненависти и вернуть лягушонку доброе имя.
Beat Weekend-2020 пройдет в Петербурге с 14 по 21 октября. Подробности и полную программу можно посмотреть здесь.
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