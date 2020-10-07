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Okko представляют благотворительную подборку «Доброе кино помогает детям»

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, совместно с проектом «Доброшрифт» выпустил подборку фильмов для всей семьи «Доброе кино помогает детям» – специально к Международному дню детского церебрального паралича.

Okko переведет все средства от просмотра фильмов и мультфильмов из коллекции за неделю в благотворительный фонд «Подарок ангелу», помогающий детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Сервис также использует особенный шрифт, чтобы привлечь внимание к ДЦП.

В подборке «Доброе кино помогает детям» можно найти блокбастер «Бамблби», культовый научно-фантастический фильм «Двухсотлетний человек», классику современной анимации «Босс-молокосос», трогательное кино «Жутко громко и запредельно близко» и другие киноленты для всей семьи.

Подборка доступна на главной странице Okko, а также по этой ссылке.

Полина Непомнящая,
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