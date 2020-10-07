Okko представляют благотворительную подборку «Доброе кино помогает детям»

В подборке «Доброе кино помогает детям» можно найти блокбастер «Бамблби», культовый научно-фантастический фильм «Двухсотлетний человек», классику современной анимации «Босс-молокосос», трогательное кино «Жутко громко и запредельно близко» и другие киноленты для всей семьи.

Подборка доступна на главной странице Okko, а также по этой ссылке.