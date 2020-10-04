Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира

Напомним, самым высокооплачиваемым актером мира в 2020 году стал Дуэйн «Скала» Джонсон. Согласно ежегодному рейтингу американского Forbes, он заработал больше 87,5 миллионов долларов. В общей сложности все 10 фигурантов списка заработали 545,5 миллионов долларов — во многом благодаря Netflix.



Также ранее Forbes представил новый рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд. Спойлер: их доходы тоже снизились!