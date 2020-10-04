Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира в 2020 году. Список возглавила звезда сериала «Американская семейка» София Вергара, заработавшая за год 43 млн долларов.
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира
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Фото: Shutterstock
На втором месте расположилась американская актриса Анджелина Джоли. Ее доход оценивается в 35,5 млн долларов. По данным издания, почти треть годовых доходов актрисы приходится на гонорар за фильм «Вечные» от Marvel. Его премьера состоится в 2021 году.
В первую пятерку также вошли Галь Гадот (31,5 млн долларов), исполнившая роль Дианы в фильме «Чудо-женщина», Мелисса МакКарти (25 млн долларов) и Мерил Стрип (24 млн долларов). Далее по списку идут Эмили Блант, Николь Кидман, Эллен Помпео, Элизабет Мосс и Виола Дэвис. В общей сложности актрисы получили 254 млн долларов — это на 20% меньше, чем в 2019 году.
Напомним, самым высокооплачиваемым актером мира в 2020 году стал Дуэйн «Скала» Джонсон. Согласно ежегодному рейтингу американского Forbes, он заработал больше 87,5 миллионов долларов. В общей сложности все 10 фигурантов списка заработали 545,5 миллионов долларов — во многом благодаря Netflix.
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