Борат вновь отправляется в Америку, но на этот раз со своей дочкой — чтобы выдать ее замуж. Мешает путешествию популярность журналиста — Бората узнают на улицах, поэтому он вынужден маскироваться. Сначала он ведет борьбу с вирусом — считая, что коронавирус можно убить, ударив по нему сковородкой — а после надевает костюм Дональда Трамп и приходит на выступление к вице-премьеру.

«Этот фильм не подходит для детей младше трех лет. Не смотрите на детей, это испортит вам мозг», — по-русски написано прямо в трейлере фильма.

Премьера второй части фильма «Борат» с подзаголовком «Дар порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу, чтобы сделать лучше недавно истощенному государству Казахстан» состоится 23 октября в онлайн-кинотеатре Amazon Prime. Создатели планировали выпустить его перед выборами президента США, которые пройдут 3 ноября.

Первая часть фильма «Борат» вышла в 2006 году. Комедия рассказывает о выходце из Казахстана, приехавшем в США снимать репортаж о «величайшей в мире стране». Он путешествует по Америке и общается с местными жителями, часто выставляя их в неудобном свете из-за своего поведения. Съемки проходили тайно, и большинство американцев не знали, что участвуют в розыгрыше. «Борат» собрал в мировом прокате 261 миллионов долларов при бюджете в 18. Саша Барон Коэн получил за роль премию «Золотой глобус», а жюри «Оскара» присудило статуэтку за лучший сценарий.