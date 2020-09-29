Драма с Николь Кидман и Хью Грантом «Отыграть назад», продолжение «Мандалорца» и Максим Матвеев в роли Шерлока Холмса — «Собака.ru» выбрала лучшие сериалы, релиз которых намечен на октябрь.
От «Мандалорца» до «Отыграть назад»: 17 лучших сериалов октября 2020-го
«Эмили в Париже» / Emily in Paris, премьера (Netflix)
Драмеди с Лили Коллинз об американке Эмили, которая переезжает из США в Париж. Без хруста французских булок, берета и прочих стереотипов, конечно, не обойдется. Автором проекта выступил Даррен Стар — создатель культового «Секса в большом городе».
Со 2 октября
«Земля монстров» / Monsterland, премьера (Hulu)
Шоураннер Мэри Лоус («Неоновый демон», «Наследники») выпускает хоррор про чудовищ в прямом и переносном смысле. Сериал решен как антология — разнообразны как штаты Северной Америки, где происходит действие, так и беспощадные монстры, с которыми предстоит сразиться.
С 3 октября
«Воин» / Warrior, 2 сезон (Cinemax)
Второй сезон экшн-проекта про соперничающие китайские группировки в Сан-Франциско XIX века. Концепцию сериала еще в 1970-е придумал Брюс Ли, а спустя годы воплотила как сопродюсер его дочь Шеннон.
С 3 октября
«Ходячие мертвецы: Мир за пределами» / The Walking Dead: World Beyond, премьера (AMC)
Спин-офф «Ходячих мертвецов» — действие сериала стартует через десять лет после начала зомби-апокалипсиса и сфокусировано на первом поколении, взрослеющем в новых условиях. Проект должен был выйти еще весной, но премьеру перенесли из-за коронавируса.
С 4 октября
«Птица доброго Господа» / The Good Lord Bird, премьера (Showtime)
В экранизации одноименного романа Джеймса Макбрайда Итан Хоук играет аболициониста, который во время гражданской войны между американскими Севером и Югом читает проповеди о свободе, ценности каждой жизни и любви к людям.
С 5 октября
«Следующий» / Next, премьера (Fox)
Ловко миксующий фантастику, драму и криминал проект про мир недалекого будущего, в котором искусственный интеллект становится реальной угрозой для людей. Шоураннером сериала выступил сценарист и продюсер «Декстера» Мэнни Кото.
С 6 октября
«Призраки поместья Блай» / The Haunting of Bly Manor, 2 сезон (Netflix)
Строго говоря, «Призраки поместья Блай» — это вторая часть проекта «Призраки дома на холме» от профессионала хорроров Майка Флэнагана, но сериал решен как антология. Новый сезон основан на повести Генри Джеймса «Поворот винта» и расскажет историю молодой гувернантки, которой предстоит присматривать за маленьким лордом в доме с привидениями.
С 9 октября
«Парни что надо» / The Right Stuff, премьера (Disney+)
Сериал про бесстрашных летчиков-испытателей основан на одноименном романе Тома Вулфа (есть еще фильм 1983 года со Скоттом Гленном и Эдом Харрисом). По сюжету Джон Гленн (Патрик Джей Адамс) и еще несколько славных парней в составе экипажа «Меркурий 7» должны стать одними из первых астронавтов США, совершивших орбитальный космический полет.
C 9 октября
«Испанская принцесса» / The Spanish Princess, 2 сезон (Starz)
Продолжение исторического мини-сериала об отношениях Екатерины Арагонской (Шарлотта Хоуп из «Игры престолов») и Генриха VIII Тюдора (Руаири О’Коннор). Геополитический брак срабатывает и монаршая пара укрепляет позиции Англии как самой могущественной державы XVI века.
С 12 октября
«Территория», премьера (ТНТ)
Роуд-муви с элементами хоррора, фольклорными мотивами, юными и прекрасными Глебом Калюжным и Асей Чистяковой, а также с Андреем Мерзликиным. 19-летний Егор вместе со своим дядей-патологоанатомом отправляется искать родителей тинейджера — те этнографы и пропали во время экспедиции по Пермскому краю.
С 15 октября
«Беспринципные», премьера (КиноПоискHD)
Анекдотические рассказы-байки Александра Цыпкина теперь воплощены не только в книге, на сцене и короткометражках, но и в сериале. Снял его режиссер дилогии «Духless» Роман Прыгунов, в касте — сплошь российские звезды от Павла Деревянко, Ингеборги Дапкунайте и Оксаны Акиньшиной до Юрия Колокольникова, Павла Табакова и Аглаи Тарасовой.
С 15 октября
«Хелстром» / Marvel's Helstrom, премьера (Hulu)
Супергеройский хоррор про брата и сестру — Дэймона и Ану Хелстром. Пытаясь разобраться с чудовищным прошлым родителей и своим происхождением, они путешествуют по миру и попутно уничтожают плохих людей.
С 16 октября
«Шерлок в России», премьера (Start)
Максим Матвеев в роли Шерлока преследует Джека Потрошителя до Петербурга. Вместо доктора Ватсона у него в Российской Империи сразу несколько помощников: тоже медик Карцев (Владимир Мишуков) и учительница Софья (Ирина Старшенбаум). За детективную часть отвечал Олег Маловичко, автор «Метода», за визуальное решение – оператор «Троцкого», того же «Метода» и «Триггера» Николай Богачев.
С 22 октября
«Ферзевый гамбит» / The Queen's Gambit, премьера (Netflix)
Драматический мини-сериал основан на одноименном романе Уолтера Тевиса. Большеглазая Аня Тейлор-Джой играет в нем шахматистку-вундеркинда с наркотической зависимостью, которая борется за статус гроссмейстера и со своими пагубными привычками.
С 25 октября
«Отыграть назад» / The Undoing, премьера (HBO)
Одна из главных премьер октября — драма режиссера Сюзанны Бир («Птичий короб») и сценариста «Большой маленькой лжи» Дэвида Э.Келли (он сделал адаптацию, в основе — роман Джин Ханфф Корелиц). В ней Николь Кидман блестяще играет успешного терапевта Грэйс, у которого внезапно исчезает муж (Хью Грант).
С 26 октября
«Мандалорец» / The Mandalorian, 2 сезон (Disney+)
Продолжение истории одинокого мандалорца-наемника в Disney обещают показать в октябре. Сюжет второго сезона пока не раскрывается. Судя по трейлеру, охотнику за головами предстоит отправиться дальше по далекой-предалекой галактики, чтобы найти джедаев и узнать, откуда же взялся так всем полюбившийся Малыша Йода.
С 30 октября
«Жить» / Hausen, премьера (Sky)
Автор «Между рядами» (приз экуменического жюри на Берлинале) Томас Штубер снял мистический сериал с элементами драмы, детектива и хоррора. По сюжету отец и сын переезжают в новый дом, который оказывается охвачен злыми духами.
С 30 октября
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