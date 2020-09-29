От «Мандалорца» до «Отыграть назад»: 17 лучших сериалов октября 2020-го

«Беспринципные», премьера (КиноПоискHD)

Анекдотические рассказы-байки Александра Цыпкина теперь воплощены не только в книге, на сцене и короткометражках, но и в сериале. Снял его режиссер дилогии «Духless» Роман Прыгунов, в касте — сплошь российские звезды от Павла Деревянко, Ингеборги Дапкунайте и Оксаны Акиньшиной до Юрия Колокольникова, Павла Табакова и Аглаи Тарасовой.

С 15 октября