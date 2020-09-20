В ночь 20 на 21 сентября пройдет 72-й церемония«Эмми» в виртуальном режиме из-за пандемии. Однако некоторых победителей навестят ведущие в прямом эфире. Для того чтобы церемония награждения была безопасной, ведущим выдадут специальные защитные костюмы в виде смокингов, пишет Variety.
Ведущие «Эмми» будут вручать награды в специальных антиковидных смокингах
#Emmys presenters will hand out trophies in hazmat tuxedos https://t.co/Q2HwmdtQE4 pic.twitter.com/hTNknjSFCs— Variety (@Variety) September 19, 2020
Нарядный костюм, соответствующий мерам эпидемиологической безопасности, придумали дизайнер Катя Кэхилл и исполнительный продюсер «Эмми» Гай Кэррингтон. «Это не только забавный и дерзкий образ, но и защита здоровья и безопасности всех наших победителей и ведущего, которая соответствует всем эпидемиологическим протоколам — с изюминкой», — сказали они.
Добавим, что главный ведущий Джимми Киммел будет выступать из Лос-Анджелеса, а номинанты, докладчики и победители присоединятся к трансляции в прямом эфире. Также в этот раз участникам не придется соблюдать строгий дресс-код — организаторы разрешили нарядиться даже в пижаму!
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