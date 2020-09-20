Ведущие «Эмми» будут вручать награды в специальных антиковидных смокингах

Добавим, что главный ведущий Джимми Киммел будет выступать из Лос-Анджелеса, а номинанты, докладчики и победители присоединятся к трансляции в прямом эфире. Также в этот раз участникам не придется соблюдать строгий дресс-код — организаторы разрешили нарядиться даже в пижаму!