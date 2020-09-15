Посмотрите трейлер фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» с Аней Чиповской, Александром Горчилиным и Викторией Исаковой в главных ролях

В основу сценария легла одноименная книга Карины Добротворской «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже». В центре сюжета Сергей и Кира, самая красивая пара богемного Петербурга начала девяностых — интеллектуалы, влюбленные в кинематограф. Счастливая романтическая история оборачивается жестокой драмой — она сбегает в другой город, в другую жизнь, в другую любовь, а он остается в Петербурге. И только спустя семнадцать лет красивая и успешная Кира осознает, что нет у нее больше шансов на счастье, так как ее сердце навеки отдано Сергею.

Главные роли в фильме «Кто-нибудь видел мою девчонку?» исполнили Аня Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Юрий Борисов, Алексей Золотовицкий, Мария Шалаева, Юрий Чурсин, Иван Добронравов и другие. Режиссером выступила Ангелина Никонова (сериал «Победители») — она же в соавторстве с Кариной Добротворской адаптировала сценарий. Художник-постановщик — Савва Савельев. Картина проходит в основном конкурсе 31-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».

Российская премьера фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» состоится 12 ноября 2020 года.