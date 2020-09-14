Проект Ильи Хржановского «Дау» с Теодором Курентзисом в главной роли не выйдет в России

Как пишет РИА «Новости», суд решил «отказать в удовлетворении требований ООО «Феномен Филмз» в полном объеме» — кинокомпании, просившей признать отказ Министерства культуры в прокате недействительным и обязать выдать прокатные удостоверения. Причиной такого решения суда называют экспертизу — она установила, что в фильмах есть сцены порнографического характера, которые сняты «не в рамках игры актеров, а натуралистическая абсолютно съемка происходящего».

Председатель кинокомпании «Феномен Филмз» заявил в суде, что в фильмах «отсутствует как порнография, так и пропаганда порнографии». «Ни в коем случае ни один из фильмов… не направлен на популяризацию порнографии, на ее распространение, на призыв к ее съемкам, ее просмотру. Думаю, у большинства ровно обратное впечатление от просмотра данных кинокартин», — отметил он. В защиту фильмов выступил и юрист компании. Он добавил, что спорные сцены являются частью сюжета и «их целью является передать общий смысл сюжета, переживания героев».

Фильм «Дау» — совместное производство Германии, России, Украины и Швеции. Локациями для съемок стали Харьков, Петербург, Москва, Баку, Лондон и Копенгаген. Производство картины началось еще десять лет назад, в 2008 году. Съемки фильма официально завершились в 2011 году в Харькове взрывом построенных декораций, после чего съемочная группа устроила дискотеку на развалинах.

Байопик должен был выйти в российский прокат в 2019 году. В ноябре Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем эпизодам картины «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора, Сын», «Дау. Саша, Валера» из-за того, что в них «содержится материалы, пропагандирующие порнографию». Позже «Дау. Дегенерация» Ильи Хржановского был признан лучшим фильмом первой половины 2020 года. Все фильмы можно посмотреть на специальном сайте.