Студия Sony Pictures Entertainment вряд ли порадует зрителей высокобюджетными фильмами до полного завершения пандемии и максимальной загруженности кинозалов. Как заявил председатель компании Тони Винчикерр, выпуск дорогих и значимых проектов сейчас будет ошибкой.
Sony Pictures Entertainment не выпустит высокобюджетные фильмы до завершения пандемии
По его словам, компания не планирует выпускать фильмы стоимостью 200 миллионов до тех пор, пока работа кинотеатров не стабилизируется. В Sony хотят удостовериться, что «кинотеатры открыты и работают с достаточной загрузкой». Винчикерр также отметил, что «в следующие шесть месяцев мы увидим много странных решений», начиная от того, «как выпускаются фильмы, как планируются релизы», до продаж.
В частности, речь идет о новых «Охотниках за привидениями» с Финном Вулфардом и Маккенной Грейс в главных ролях. По сюжету мать-одиночка вместе с двумя детьми-подростками переезжает в маленький городок в штате Оклахома. Они заселяются в «жутковатый фермерский домик в захолустье», некогда принадлежавший их деду. Вскоре дети начинают находить необычные предметы и сталкиваться с паранормальными явлениями, а позже узнают — их отец и дед были охотниками за привидениями. Посмотрите трейлер!
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