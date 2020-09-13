Sony Pictures Entertainment не выпустит высокобюджетные фильмы до завершения пандемии

По его словам, компания не планирует выпускать фильмы стоимостью 200 миллионов до тех пор, пока работа кинотеатров не стабилизируется. В Sony хотят удостовериться, что «кинотеатры открыты и работают с достаточной загрузкой». Винчикерр также отметил, что «в следующие шесть месяцев мы увидим много странных решений», начиная от того, «как выпускаются фильмы, как планируются релизы», до продаж.