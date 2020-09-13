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Sony Pictures Entertainment не выпустит высокобюджетные фильмы до завершения пандемии

Студия Sony Pictures Entertainment вряд ли порадует зрителей высокобюджетными фильмами до полного завершения пандемии и максимальной загруженности кинозалов. Как заявил председатель компании Тони Винчикерр, выпуск дорогих и значимых проектов сейчас будет ошибкой.

По его словам, компания не планирует выпускать фильмы стоимостью 200 миллионов до тех пор, пока работа кинотеатров не стабилизируется. В Sony хотят удостовериться, что «кинотеатры открыты и работают с достаточной загрузкой». Винчикерр также отметил, что «в следующие шесть месяцев мы увидим много странных решений», начиная от того, «как выпускаются фильмы, как планируются релизы», до продаж.

В частности, речь идет о новых «Охотниках за привидениями» с Финном Вулфардом и Маккенной Грейс в главных ролях. По сюжету мать-одиночка вместе с двумя детьми-подростками переезжает в маленький городок в штате Оклахома. Они заселяются в «жутковатый фермерский домик в захолустье», некогда принадлежавший их деду. Вскоре дети начинают находить необычные предметы и сталкиваться с паранормальными явлениями, а позже узнают — их отец и дед были охотниками за привидениями. Посмотрите трейлер!

Сабина Алиева,
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