Фестиваль уличного кино пройдет с 16 по 19 сентября. На крыше гостиницы Red Stars на набережной реки Пряжки покажут короткометражные фильмы из альманахов «Семейное» и «Молодежное» кино, а на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова — фильмы из конкурсной программы.

Зрители проголосуют за лучшую картину светом фонариков, после чего голоса суммируются и объявляется победитель года — он получит главный приз, грант в размере 1,5 миллиона рублей на съемку полнометражного дебюта.

«После длительного карантина и периода закрытых кинотеатров, формат фестиваля позволяет достаточно безопасно — в формате опэн-эйр — и в то же время интересно провести время, позволит максимально большому числу людей познакомиться с новыми именами в современном российском кино. Онлайн-кинотеатр МТС ТВ, где появятся конкурсные фильмы фестиваля этого года и лучшие фильмы конкурсной программы прошлых лет, сделает знакомство еще более доступным», — отметил попечитель фестиваля Игорь Мишин.

Фестиваль уличного кино пройдет в Петербурге с 16 по 19 сентября. Полную программу можно посмотреть здесь, вход бесплатный по предварительной регистрации.