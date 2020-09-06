В Сети появились первые кадры черно-белого фильма «Манк» Дэвида Финчера

События будут происходить в 30-е годы, главные роли исполнят Гари Олдман и Аманда Сейфрид. Над сценарием работал Джек Финчер, покойный отец самого режиссера. Первые кадры показали к 79-летию со дня первой постановки «Гражданина Кейна». Премьера фильма состоится осенью — это будет первая кинокартина Финчера за последние шесть лет.