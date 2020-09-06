Стриминговый сервис Netflix показал первые кадры черно-белого фильма «Манк» режиссера Дэвида Финчера. Кинолента расскажет о сценаристе Хермане Манкевиче, автора сценария фильма «Гражданин Кейн».
В Сети появились первые кадры черно-белого фильма «Манк» Дэвида Финчера
События будут происходить в 30-е годы, главные роли исполнят Гари Олдман и Аманда Сейфрид. Над сценарием работал Джек Финчер, покойный отец самого режиссера. Первые кадры показали к 79-летию со дня первой постановки «Гражданина Кейна». Премьера фильма состоится осенью — это будет первая кинокартина Финчера за последние шесть лет.
«Новый взгляд на Голливуд 30-х годов через глаза едкого социального критика и сценариста-алкоголика Хермана Манкевича, который спешит закончить сценарий «Гражданина Кейна» для Орсона Уэллса», — отмечается в синопсисе.
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