По сюжету «Довода», главный герой спасает человечество от Третьей мировой войны, «путешествуя сквозь сумеречную зону международного шпионажа на миссии, которая раскрывает нечто, что находится за пределами реального времени». В киноленте снялись Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Клеманс Поэзи, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана и Юрий Колокольников.

Кристофер Нолан, пятикратный номинант на «Оскар» и режиссер культовых фильмов «Интерстеллар», «Начало», «Престиж», «Темный рыцарь» и его продолжение «Темный рыцарь: возрождение легенды» также выступил автором сценария. Производством картины занимались США, Великобритания и Канада, а жанровые рамки были выстроены вокруг боевика с элементами триллера и драмы.

Российская премьера фильма «Довод» Кристофера Нолана состоялась 3 сентября 2020 года.