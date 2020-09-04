YouTube-канал SUPER_VHS переосмыслил один из знаковых фильмов Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» и показывает, что было бы, сними ленту Кристофер Нолан. Получился «Довод», события которого происходят на заграничном Востоке — а герой Юрия Никулина, как и Протагонист Джона Дэвида Вашингтона, использует инверсию, чтобы избежать геноцида всего человечества. «Им бы понедельники взять и инверсировать»!
Как выглядел фильм «Бриллиантовая рука», если бы его снял Кристофер Нолан? Посмотрите трейлер «Бриллиантового довода»!
По сюжету «Довода», главный герой спасает человечество от Третьей мировой войны, «путешествуя сквозь сумеречную зону международного шпионажа на миссии, которая раскрывает нечто, что находится за пределами реального времени». В киноленте снялись Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Клеманс Поэзи, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана и Юрий Колокольников.
Кристофер Нолан, пятикратный номинант на «Оскар» и режиссер культовых фильмов «Интерстеллар», «Начало», «Престиж», «Темный рыцарь» и его продолжение «Темный рыцарь: возрождение легенды» также выступил автором сценария. Производством картины занимались США, Великобритания и Канада, а жанровые рамки были выстроены вокруг боевика с элементами триллера и драмы.
Российская премьера фильма «Довод» Кристофера Нолана состоялась 3 сентября 2020 года.
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