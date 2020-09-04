Вышел трейлер фильма «Глория» об американской феминистке Глории Стайнем с Джулианной Мур и Алисией Викандер в главных ролях

Журналистка, борец за права и феминистка Глория Стайнем — икона, известная своей активностью в формировании мира, предводительством над движением за права женщин и писательским мастерством, оказавшим влияние на поколение. Байопик режиссера Джули Теймор основан на мемуарах Стейнем «Моя жизнь в дороге» и расскажет о пути феминистки к известности — от детства в Америке и юности в Индии до работы в New York Magazine, решения основать собственный журнал Ms. и участии в движении за права женщин.

Четыре образа Стайнем воплотили на экране Алисия Викандер, Джулианна Мур, Лулу Уилсон и Кира Армстронг, также роли в картине исполнили Жанель Моне, Лоррейн Туссен, Бетт Мидлер, Моника Санчес и Кимбирли Герреро — они сыграли других известных феминисток 1960-1970-х годов.

Премьера фильма «Глория» состоится 30 сентября на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.