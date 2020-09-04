В Сети появился официальный трейлер фильма «Глория» — байопика о журналистке, социальной и политической активистке, а также национально признанном лидере и представительнице феминистического движения Америки конца 60-х и начала 70-х годов Глории Стайнем. Главные роли исполнили Алисия Викандер, Джулианна Мур, Лулу Уилсон и Кира Армстронг — все они воплотили образ Стайнем разных годов ее жизни.
Вышел трейлер фильма «Глория» об американской феминистке Глории Стайнем с Джулианной Мур и Алисией Викандер в главных ролях
Журналистка, борец за права и феминистка Глория Стайнем — икона, известная своей активностью в формировании мира, предводительством над движением за права женщин и писательским мастерством, оказавшим влияние на поколение. Байопик режиссера Джули Теймор основан на мемуарах Стейнем «Моя жизнь в дороге» и расскажет о пути феминистки к известности — от детства в Америке и юности в Индии до работы в New York Magazine, решения основать собственный журнал Ms. и участии в движении за права женщин.
Четыре образа Стайнем воплотили на экране Алисия Викандер, Джулианна Мур, Лулу Уилсон и Кира Армстронг, также роли в картине исполнили Жанель Моне, Лоррейн Туссен, Бетт Мидлер, Моника Санчес и Кимбирли Герреро — они сыграли других известных феминисток 1960-1970-х годов.
Премьера фильма «Глория» состоится 30 сентября на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.