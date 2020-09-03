На официальном YouTube-канале бондианы вышел второй трейлер нового, 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». В новом промо-ролике Бонд успевает неудачно спрыгнуть с моста, едва не погибает от разорвавшейся гранаты, а машина агента Aston Martin превращается в решето под пулеметным обстрелом.
Вышел новый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» с Дэниелом Крэйгом и Рами Малеком в главных ролях
По сюжету 25-го, юбилейного фильма франшизы «Не время умирать», «агент 007» Джеймс Бонд временно отошел от службы и обосновался на Ямайке. Там его находит старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ и просит о помощи — спасти похищенного ученого. В касте картины, помимо Дэниела Крейга, замечены Ана де Армас, Леа Сейду, Дэвид Денсик, оскароносец и экранный Фредди Меркьюри Рами Малек, Наоми Харрис, Бен Уишоу и другие.
Заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать» исполнила Билли Айлиш. Композиция была написана американской певицей в соавторстве со своим братом — музыкантом и продюсером Финнеасом ОʼКоннеллом. Оркестровые аранжировки создали композиторы Ханс Циммер и Мэтт Данкли.
Ранее Universal Piсtures перенесла дату выхода нового фильма о Джеймсе Бонде из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Мировая премьера 25-го, юбилейного фильма Джеймсе Бонде «Не время умирать» состоится в Великобритании 12 ноября 2020 года, в США фильм выйдет на экраны 25 ноября 2020 года — тогда как ранее релиз был назначен на 9 апреля. Российская премьера киноленты запланирована на 19 ноября.
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