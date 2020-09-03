Михаил Идов снимет драмеди-сериал и полнометражный фильм «Джетлаг» с Раппопорт, Авдеевым и Старшенбаум в главных ролях

В центре сюжета — пара Жени и Никиты, жизнь которых из-за обычной ссоры в аэропорту кардинально меняется. Влюбленные оказываются по разные стороны света — Женя попадает на съемочную площадку в Берлине, встречает гениального режиссера и становится соавтором его фильма, а Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову. Но одно остается у парня неизменным— желание быть рядом с Женей.

«После нескольких ретропроектов подряд мы с Лилей особенно счастливы шансу обратиться к нынешнему дню и героям, в которых без труда узнает себя любой зритель с современным языком и сегодняшними проблемами. «Джетлаг» — это предельно откровенный, временами романтичный и местами смешной взгляд на карьеру и отношения, секс и сексизм, муки творчества и поиски себя в огромном мире», — говорит Идов.

Главные роли в проекте исполнили Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Егор Корешков, Полина Долиндо, Полина Ауг, Маруся Зыкова, Мария Смольникова и Александр Горелов. Режиссером выступил Михаил Идов, автор сценария — Лили Идова. Съемки многосерийной и полнометражной версий нового проекта будут проходить параллельно, премьера состоится на онлайн-сервисе more.tv в 2021 году.