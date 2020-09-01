В Петербурге стартовали съемки нового фильма Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай» с Юлией Пересильд в главной роли

В центре сюжета — история одного человека, вокруг которого концентрируются персонажи и события. От Пашки ушла жена, и он стал самозабвенно страдать — пьянство, скандалы, драки с виновником расставания, врачи, снова пьянство, таблетки и даже клиника неврозов. Но его быстро выписали, сказали, что здоров, и нужно жить дальше одному, если получится. Правда, получалось у него совсем плохо, пока однажды у аптеки он не встретил прекрасную незнакомку.

Дмитрий Месхиев взял за основу несколько рассказов писателя Кирилла Рябова, «скомпилировал, добавил где-то своего, из некоторых рассказов взял всего лишь две фразы, но определяющие для развития героя и сюжета». По его словам, получилась история одного человека — про любовь, дружбу и предательство, которое преследует всю жизнь.

«Мы все так или иначе пытаемся спастись, обрести покой и жизненную стойкость. Не у всех получается. Пытаемся спастись опять же в любви, в дружбе, спрятаться, ухватиться за другого человека, найти своего — того, который будет всегда рядом. Это касается и молодых людей, и зрелых. В этом фильме я хочу смешать жанры — драму, мелодраму, комедию, и рассказать про любовь, про людей, про каждого», — поделился режиссер.

Главные роли в картине исполнили Юлия Пересильд, Алесь Снопковский, Евгений Терских, Линда Ахметзянова, Максим Митяшин, Николай Аузин, Андрей Кузин, Кристина Кузьмина, Александр Овчаренко, Маргарита Бычкова и другие. Производством картины занимается кинокомпания «Глобус-фильм», продюсерами выступают кинокомпания «СТВ» и Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм».