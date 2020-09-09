В этом году трогательный и наивный Губка Боб празднует полное совершеннолетие — 21 год с момента выхода на канале Nickelodeon. Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» рассматривает персонажа как культурный феномен, об этом мы и поговорили с исполнительными продюсерами мультсериала Винсентом Уоллером и Марком Чекарелли.
Как Губка Боб повлиял на популярную культуру? Интервью с создателями к 21-летию культового мультфильма
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фото: shutterstock
Как вы можете объяснить популярность Губки Боба среди взрослой аудитории? Как появился персонаж, и что послужило источником вдохновения?
Cоздавая мультcериал, мы в первую очередь хотим, чтобы он был смешным для семейной аудитории. Но так как сами мы уже не дети, то в процессе стараемся рассмешить и взрослых, в том числе друг друга. Нам кажется, что шоу пользуются такой популярностью у всех возрастов благодаря его универсальности. В нем тот юмор, которым мы сами наслаждались в детстве или любили в молодости: например, анимация 40-х и 50-х годов с элементами физической комедии (прим. редактора: язык тела используется для выражения эмоций и создания юмористического эффекта) или водевили. Губка Боб привлекателен для всех, потому что в нем присутствует юмор, который могут понять и оценить взрослые, а детям он станет доступен чуть позже, когда они немного подрастут.
На создание Губки Боба Стива Хилленберга вдохновила любовь к океану. Он был заядлым серфером, изучал в колледже морскую биологию и мечтал реализовать свои творческие амбиции – это, в итоге, и привело его в анимацию. Когда Стив преподавал детям биологию морской среды в Морском институте округа Ориндж, Губка Боб был всего лишь персонажем комикса, который он придумал для того, чтобы сделать свои уроки более интересными.
Заглавная песня из мультсериала, начинающаяся со слов «Кто проживает на дне океана?», по-прежнему популярных мем: например, в российском YouTube можно найти видео с солдатами, марширующими и поющими «Спанч Боб Сквэр Пэнтс». Есть ли у этой песни своя история? Кто ее автор?
Когда мы увидели видео с солдатами, марширующими под эту песню, все были ошеломлены и потрясены тем, насколько на самом деле популярен Губка Боб. Музыку для нее написали Марк Харрисон и Блэйз Смит, а текст Стивен Хилленберг и Дерек Драймон. Мы считаем, что люди ее так любят потому, что им кажется, будто это что-то давно им знакомое. Она, скорее всего, напоминает им старую матросскую песню. В этом смысле песня схожа с самим мультсериалом про Губку Боба: здесь мы как бы пытаемся переосмыслить привычное и по-новому взглянуть на юмор, с которым мы выросли и который вызывает множество воспоминаний из детства.
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фото: shutterstock
Вы заметили какую-то разницу в восприятии Губки Боба и его вселенной в разных странах?
Мы заметили, что его воспринимают везде одинаково — его просто любят! Для Губки Боба не существует границ, потому что мы создаем мультсериал для широкой аудитории и хотим рассмешить всех. Мы также стараемся в самом шоу избегать явных отсылок к современной поп-культуре – это делает его во многих отношениях универсальным и выходящим за какие-то определенные временные рамки.
В 2001 году «Нью-Йорк Таймс» назвал в свое статье Губку Боба «идеальной поучительной мультяшной историей своего времени» с простой мыслью о том, что жадность — это нехорошо. Как сегодня можно определить главный посыл шоу?
В наших персонажах много человеческих черт и качеств, которые каждый может найти в себе. Наиболее ценный посыл, наверное, — это заряд позитива, которым мы стремимся наполнить каждого персонажа, и мысль о важности дружбы. Даже у Планктона! Хотя по сюжету этот герой очевидный злодей, он предан своему делу и в глубине души неравнодушен к Губке Бобу и его друзьям. Все наши персонажи наполнены внутренним позитивом, и каждый зритель найдет в них отражение как своих недостатков, так и сильных сторон.
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фото: shutterstock
Чем, на ваш взгляд, отличаются Губка Боб и его друзья из Бикини-Боттом в первом и в последнем сезоне мультсериала?
Одно из главных отличий в том, что сегодня Губка Боб совсем не обязательно должен быть центральным персонажем каждой серии. Все наши герои любимы публикой и достаточно хорошо известны, и мы можем позволить себе не фокусировать внимание постоянно только на Губке Бобе. Кроме того, на разных этапах над шоу работали разные авторы, каждый со своим стилем и подходом к юмору. У каждого было свое видение того, какой должна быть комедия — мы приветствуем разнообразие стилей, потому что Стивен задал общий тон шоу, а его дальнейшему развитию как раз способствовало многообразие стилей юмора, которые создатели привнесли в шоу. Наша установка — сделать сериал максимально смешным, а глобальная цель — придумывать такие повороты сюжета, которые своей странностью и неожиданностью заставят зрителя от души посмеяться.
Можно ли сказать, что сегодня Губка Боб так же отражает дух времени, как и 20 лет назад?
Губка Боб определенно выдержал испытание временем, а отличный юмор и неподдельная искренность продолжают оставаться визитной карточкой нашего шоу на протяжении многих лет. Мы благодарны судьбе за то, что она дает нам возможность продолжать работать над сериалом, и надеемся, что он останется столь же популярным и в следующие 20 лет. Впереди у Губки Боба еще целая жизнь!
От шоу Louis Vuitton до каирского рынка
Наивная желтая губка в мультсериале одевается весьма консервативно: белая рубашка с красным галстуком и коротки детсадовские штанишки, при этом он ни раз вдохновлял дизайнеров — причем, далеко не детской одежды. В 2008 году Марк Джейкобс сделал на правой руке татуировку со Спанчем во время работы над коллабораций художника Ричарда Принса и Louis Vuitton. «В это время Ричард сделал серию рисунков со Спанч Бобом и рассказал о ценности персонажа, поэтому я и сделал тату, а также заказал кучу вещей с ним. Это мило», — рассказывал Джейкобс. На показе весенней коллекции 2008 года дизайнер вышел на подиум с сумкой, в которую был вмонтирован дисплей, а на нем крутился фрагмент из мультфильма.
На шоу осень/зима 2014-2015 Moschino by Jeremy Scott, который почти полностью был посвящен американской поп-культуре, отсылки к мультфильму заняли достойное место рядом с оммажами Макдональдсу, упаковкам конфет и стилю рэперов. Кстати, в платье с изображением Губки из этой коллекции позже на красной дорожке появилась певица Рита Ора.
В прошлом году на неделе моды в Амстердаме датский дизайнер Marlou Breuls стилизовал подиум под подводный мир Бикини-боттом, где жили Боб и его друзья: дом в виде ананаса и облака-цветы. Сама коллекция наполнена текстурами, характерными для обитателей морского дна и отсылками к персонажам мультфильма, например, «золотые» и «серебрянные» сумки в форме главного героя. Если говорить о стрит-вире и масс-маркете, то счет коллабораций пойдет на сотни, а для перечисления придется открыть отдельный журнал: от желтых кроссовок Nike и баскетболиста Кайри Ирвинга в размерном ряде для всей семьи, спанчбобовых Vans и кастомизированных «Тимберлэндов» до часов, скейтбордов и мотоциклетных шлемов. Популярнее был, наверное, только Микки-маус, но это не точно: кажется, изначально маллобюджетный сериал «Никелодеона», обходит диснеевскую мышку на повороте. Желтая губка — гений маркетинга: только мерч, созданный самой студией, принес ей 13 миллиардов долларов за 20 лет.
Спанч покорил не только и не столько подиумы, сколько совсем массовый рынок вещей от ноу-нейм дизайнеров и даже стал локальным модным феноменом в Египте в 2011–12 годах, во время демонстраций на площади Тахрир. Неожиданно вещи с изображением Губки Боба заполнили рынки египетской столицы: желтая мордочка появилась как на хиджабах, так и на нижнем белье, не говоря о футболках, в которых появлялись демонстранты. Журнала Vice даже назвал персонажа новым Че Геварой и революционной иконой. В facebook появились тысячи фан-групп Боба, одна даже предлагала выдвинуть его в президенты страны, а в египетском youtube миллионные просмотры набирало видео на песню “Ana SpongeBob” певца Хамада Хелала, в котором он поет «Я — Спанч Боб» в костюме персонажа на детской вечеринке. Сам мультфильм появился на арабском «Никелодеоне» с переводом в 2008 году.
Мемы
Темы — квинтэссенция культурного влияния Спанч боба: именно в них отражается то, за что мы полюбили губку и его друзей: морскую звезду Патрика, планктона, краба и белку в скафандре. Вспоминаем самые важные из них. Один из самых известных — мем с парнем в пижаме, на которой изображен Спанч Боб. На лице мальчика явно написано, что он чем-то недоволен. Мама перепутала день, когда детям должны были делать красивые фото с так называемым «пижамным» днем и отправила сына в школу все в пижаме с Губкой. Фото было опубликовано 4 апреля 2014 года на Reddit — автором был друг того самого мальчика.
Кадр с Бобом, который держит на руках радугу и произносит слово «Воображение» появился в эпизоде "The Idiot Box" еще в марте 2002 года, а затем разошелся по сети в качестве мема, символизирующего нечто несуществующее в природе. В этой серии Спанч с другом Патриком заказывают новый телевизор, а когда он приезжает, то выкидывают технику, сохранив только коробку. «Нам не нужен телевизор, потому что у нас есть собственное воображение», — комментирует Губка Боб странную выходку.
Мем с «диким Спанчем» переживал несколько волн популярности. Например, 18 марта 2015 года в твиттере появился мем с кадром из серии про доисторического Спанч Боба, с подписью «Когда ты занимаешься сексом» vs. «Когда ты встречаешься с ее родителями». Мем используют, чтобы показать широкий спектр эмоций: от гнева до отчаяния.
Благодарим за помощь в подготовке интервью онлайн-кинотеатр Okko.
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