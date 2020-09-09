Как Губка Боб повлиял на популярную культуру? Интервью с создателями к 21-летию культового мультфильма

Как вы можете объяснить популярность Губки Боба среди взрослой аудитории? Как появился персонаж, и что послужило источником вдохновения?

Cоздавая мультcериал, мы в первую очередь хотим, чтобы он был смешным для семейной аудитории. Но так как сами мы уже не дети, то в процессе стараемся рассмешить и взрослых, в том числе друг друга. Нам кажется, что шоу пользуются такой популярностью у всех возрастов благодаря его универсальности. В нем тот юмор, которым мы сами наслаждались в детстве или любили в молодости: например, анимация 40-х и 50-х годов с элементами физической комедии (прим. редактора: язык тела используется для выражения эмоций и создания юмористического эффекта) или водевили. Губка Боб привлекателен для всех, потому что в нем присутствует юмор, который могут понять и оценить взрослые, а детям он станет доступен чуть позже, когда они немного подрастут.

На создание Губки Боба Стива Хилленберга вдохновила любовь к океану. Он был заядлым серфером, изучал в колледже морскую биологию и мечтал реализовать свои творческие амбиции – это, в итоге, и привело его в анимацию. Когда Стив преподавал детям биологию морской среды в Морском институте округа Ориндж, Губка Боб был всего лишь персонажем комикса, который он придумал для того, чтобы сделать свои уроки более интересными.