Скончался худрук «Смешариков» и создатель студии «Пилот» Анатолий Прохоров

«Сегодня не стало Анатолия Прохорова, одного из создателей студии «Пилот» и одного из создателей сериала «Смешарики»», — рассказал Капков изданию. Свои соболезнования также выразил российский мультипликатор Константин Бронзит. «Какой страшный лично для меня день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный учитель», — написал он в Facebook.