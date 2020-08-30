Один из создателей мультсериала «Смешарики» и студии «Пилот» Анатолий Прохоров умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова.
Скончался худрук «Смешариков» и создатель студии «Пилот» Анатолий Прохоров
«Сегодня не стало Анатолия Прохорова, одного из создателей студии «Пилот» и одного из создателей сериала «Смешарики»», — рассказал Капков изданию. Свои соболезнования также выразил российский мультипликатор Константин Бронзит. «Какой страшный лично для меня день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный учитель», — написал он в Facebook.
Анатолий Прохоров был одним из организаторов анимационной студии «Пилот», которая стала первой негосударственной студии в СССР, а также студии компьютерной анимации «Петербург», которая занималась производством мультсериала «Смешарики». С 2003 года Прохоров занимал пост худрука этого проекта.
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