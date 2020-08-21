Личный опыт: Как подготовить собак для съемок в «Елках» и «Сталинграде»?

Как живут собаки-кинозвезды и другие животные

У нас специальный питомник, большая территория за городом. Некоторые дрессировщики (например, Александра Степанова) живут с животными, другие приезжают на занятия. У меня дома несколько собак, кот, птичка и змея. Они иногда тоже снимаются в кино. Например, змея — королевская, и ее окрас имитирует ядовитых. Как-то она должна была выползать из рукава ужаленного ею человека. Рептилии не поддаются дрессировке, единственный способ заставить их что-то сделать — предугадать действия, зная психологию животного, и создать такие условия, в которых оно будет вести себя так, как нужно режиссеру. Змея должна была обвиваться вокруг руки, поэтому мы разложили пальцы актера определенным образом. И она сделала все, как требовалось. Но такие трюки возможны не потому, что я как-то грамотно дрессирую или моя змея очень умная, а просто мы правильно стимулировали ее к действию.

Это очень забавно, что мы сопровождаем звезд. У наших собак график иногда плотнее, чем у актеров. Нам приходится выставлять ограничение по времени, поскольку животные работают на нескольких площадках в один день. Недавно режиссер мне сказал такую фразу: «Денис, я понимаю, Безруков занят, но чтобы у собаки был такой график и занятость – это что-то!» А мы предупреждали — со звездами работаем.

Есть ли опасные моменты на съемках

Опасных ситуаций на съемках не бывает, потому что для нас основной критерий участия собаки в съемке – безопасность. Я специализируюсь на подготовке животных к экшн-сценам: когда они впиваются в горло, разрывают на куски и прочее. На самом деле, они делают это без агрессии, то есть не кусают по-настоящему, а играют. Но всем легче, если я сам выступаю каскадером. Да и мне проще, чем актеру – ведь я хорошо знаю животное. Все наши собаки очень дружелюбные: после съемок их все обнимают и играют с ними. До смены я не разрешаю: они очень привязываются к человеку. Если животному понравилось играть с осветителем, то во время съемки оно побежит к нему, а не актеру. Собаки очень выматываются эмоционально от общения с людьми. Поэтому до съемок контакт животного допустим только с тем, с кем ему предстоит играть сцену. А после – пожалуйста, мы только за, да и собакам нравится!

Собаки очень смешно ведут себя на съемках. Например, во время обеда, когда все просто отдыхают, вдруг начинают танцевать вальс, вставать «в зайку» или делать другие трюки. Вся съемочная команда аплодирует. А собаки продолжают, потому что это перебор трюков: они знают, что за что-то их точно угостят и начинают делать все, что умеют. Наши животные вообще любят работать на публику, поэтому если помимо корма еще будет внимание, они счастливы. Этот драйв иногда даже мешает. Например, команда «Камера, мотор!» для них уже стала руководством к действию. Если животное должно выбегать не с начала сцены, с этого момента оно уже знает, что пора.