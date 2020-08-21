Ридли Скотт снимет фильм об убийстве Маурицио Гуччи. В нем могут появиться Джаред Лето, Леди Гага, Аль Пачино

Напомним, ранее стало известно о том, что в феврале 2021 года стартуют съемки криминальной драмы «Убийцы цветочной луны» режиссера Мартина Скорсезе. Главные роли исполнят Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Работу над фильмом планировали начать в марте, однако из-за пандемии коронавируса съемки были перенесены на неопределенный срок.

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