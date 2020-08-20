Посмотрите документальный фильм «Дом на Заячьем проспекте» — о том, как подопечные психоневрологического интерната создают музыку и пишут картины

Режиссером и автором сценария стал Андрей Лобанов. Документальная кинолента рассказывает о лечебном учреждении, которое стало для подопечных местом социальной адаптации и пространством для творческих экспериментов – в абстрактной живописи и электронной музыке. Многие герои не могут полноценно говорить или двигаться, однако их картины показывают на выставках и продают за рубеж, музыка выпускается на немецком музыкальном лейбле Spheredelic, а песни исполняются на крупных фестивалях. Фильм участвовал во многих фестивалях: Almaty Indie Film Festival, FICSAM International Mental Health Film Festival, Артдокфест и другие.