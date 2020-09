От «Декстера» до «Метода»: 14 лучших сериалов о маньяках

«Я исчезну во тьме» / I'll Be Gone in the Dark

Трогательный документальный сериал по одноименной книге Мишель МакНамары. Более 10 лет жизни она посвятила расследованию дела маньяка, убившего по меньшей мере 10 человек. Благодаря ей его разоблачили. Произошло это уже после смерти писательницы. Тут важнее даже не сама восторжествовавшая справедливость, а то, как жизнь оказывается куда мудрее и все расставляет по местам.