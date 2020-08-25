Как прошла онлайн-премьера фильма «(Не)случайные истории»?

13 августа бренд IQOS представил 5 киноновелл, которые входят в киноальманах «(Не)случайные истории». Все короткометражные работы основаны на реальных историях совершеннолетних пользователей из России. Онлайн-премьера фильма стала кульминацией проекта «Настоящие истории», над которым бренд работал в течение последних нескольких месяцев. Ведущими премьерного показа фильма стали публицист Алена Долецкая, выступившая в проекте в составе жюри, и главный эксперт проекта Александр Цыпкин, написавший сценарии для всех 5 киноновелл.

В премьерном показе фильма приняли участие авторы* историй Ольга Рачкова, Сергей Шатохин, Алена Симуськова и Илья Морковский. Вместе с ними в дискуссии участвовали актеры театра и кино Рита Крон, Дарья Мельникова, Евгений Стычкин, Иван Мулин и режиссеры киноновелл Елена Бродач, Байбулат Батуллин, Антон Мамыкин, Константин Райх и Ярослав Лебедев.