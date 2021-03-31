Вышел трейлер четвертого сезона сериала «Рассказ служанки»

Стриминговый сервис Hulu показал трейлер продолжения сериала «Рассказ служанки». Четвертый сезон расскажет о возмездии главной героини, которая «обещала себе, что они будут страдать так, как страдали мы».
В продолжении сериала-антиутопии «Рассказ служанки» по одноименному роману канадской писательницы Маргарет Этвуд главная героиня Джун в исполнении Элизабет Мосс стремится к возмездию и пытается изнутри разрушить тоталитарный режим Гилеад. Помочь Джун в ее войне попытаются друзья — покалеченная в Гилеаде служанка Джанин, сбежавшая в Канаду Мойра, а также любовник главной героини Ник.
Четвертый сезон сериала выйдет на стриминговом сервисе Hulu в 28 апреля 2021 года.
Действие антиутопии происходит в будущем, в республике Гилеад, где у власти стоят военные. Главной проблемой общества является женское бесплодие, и чтобы продолжить род, семьи, относящиеся к элите, берут в дом служанку — суррогатную мать из числа простых женщин, способных к деторождению. Исполнив долг, служанка должна расстаться со своим ребенком и перейти на службу к новым хозяевам.
В 2017 году на вручении престижной американской телевизионной премии «Эмми» лучшим драматическим сериалом года был признан «Рассказ служанки», который основан на одноименной книге Маргарет Этвуд, опубликованной в 1985 году. Элизабет Мосс, главная героиня шоу, получила «Эмми» как лучшая актриса в драматическом жанре. «Рассказ служанки» также получил статуэтки за лучшую режиссуру и сценарий.
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