По сюжету, после Великой Войны, которая привела к исчезновению практически всего населения Земли, прошло 200 лет — и остатки человечества живут в совершенном Едином Государстве. Инженер Д-503 считает жизнь «по расписанию» идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои силы и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Но случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает представление Д-503 о себе.

«Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые «древние» порывы, чувства и страсти. А еще ему предстоит узнать, что есть те, кому не нравится существующий миропорядок и кто стремится разрушить последний оплот человечества на Земле — Единое Государство…», — говорится в синопсисе.